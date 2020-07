Westensee

" Willi Holdorf hat sich durch seinen Olympiasieg unsterblich gemacht. Er war ein Star, hatte aber nie Starallüren. Er ist immer einer von uns geblieben", sagte Alt-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen in seiner Trauerrede im großen Kuhstall auf Gut Bossee vor 100 geladenen Gästen.

Carstensen würdigte Holdorf als "Botschafter für Schleswig-Holstein", dessen sportliche Leistungen und Verdienste - auch über den Sport hinaus - "für zwei, drei Lebensläufe gereicht" hätten. Auch Trauerrednerin Melanie Frank skizzierte ein Bild Holdorfs "mit allen Ecken und Kanten" als "Fels in der Brandung".

Eine "Feier des Lebens" für Willi Holdorf

Sie sprach vielmehr von einer "Feier des Lebens" als einer Trauerfeier. Für den musikalischen Rahmen sorgte Sängerin Joy Smith, die unter anderem eine Version der Hymne der Deutschen Olympiamannschaft von 1964 - "Song of Joy" als Abwandlung von Beethovens "Ode an die Freude" - sang.

Prominentester Besucher unter den rund 100 geladenen Gästen war Fußball-Legende Uwe Seeler, langjähriger guter Freund Holdorfs und gemeinsames Mitglied beim Freundeskreis der "Schneeforscher". Der 83-Jährige reiste aus Norderstedt nördlich von Hamburg an

Auch Fußball-Ikone Max Lorenz, Uwe Schwenker (Präsident der Handball-Bundesliga), Olympia-Goldmedaillengewinnerin Heike Henkel und ihr Mann, der ehemalige Zehnkämpfer Paul Meier, der ehemalige Zehnkampf-Weltrekordhalter Kurt Bendlin oder Cheick-Idriss Gonschinska (Generaldirektor des Deutschen Leichtathletik Verbandes) gehörten zu den Gästen.

Für den THW Kiel erwiesen Trainer Filip Jicha, Geschäftsführer Viktor Szilagyi, Niklas Landin, Niclas Ekberg oder auch Patrick Wiencek dem ehemaligen THW-Gesellschafter Holdorf ihren Respekt. Wiencek gehörte neben Holdorfs Söhnen Dirk und Jens auch zu den Sargträgern.

Willi Holdorf starb nach schwerer Krankheit

Der Olympiasieger von Tokio 1964 war am vergangenen Sonntag im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit zu Hause in Achterwehr gestorben. Als erster Deutscher krönte sich Holdorf am 19. Oktober 1964 zum Olympiasieger im Zehnkampf.

Nach ihm gelang dies bis dato nur dem damaligen DDR-Leichtathleten Christian Schenk 1988 in Seoul. Nach seinem Coup wurde Holdorf zum „ Sportler des Jahres“ gewählt und 2011 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.

