Kiel/Berlin

Trainingslager, Wettkampf-Reisen, Saison-Highlights – das Leben von Silas Köhn folgt streng dem Triathlon-Terminkalender. In diesem Jahr allerdings nicht nur. Sein nächstes großes Highlight ist ausnahmsweise kein Wettkampf – sondern die Fertigstellung seiner Masterarbeit.

Auch die hat allerdings viel mit der Triathlon-Leidenschaft des Athleten des USC Kiel zu tun. Denn in seinem Maschinenbau-Studium an der Fachhochschule Kiel fand er einen Ansatz, mit dem er seine Leistungen noch weiter verbessern will. Köhns Ziel: Seine Sitzposition auf dem Fahrrad so optimieren, dass sein Körper dem Wind möglichst wenig Widerstand bietet. „Die Aerodynamik im Radsport spielt bei uns eine große Rolle“, sagt er, der als Sechsjähriger mit dem Schwimmen begann und mit 23 Jahren zum Triathlon wechselte.

Kompromiss aus Aerodynamik und Biochemie

Mit einem 3D-Scan via Handy vermaß er also seine Sitzposition und ermittelte mithilfe von Computer-Simulationen den optimalen Sitz für die 180 Kilometer lange Fahrrad-Strecke, die der Ironman auf Hawaii seinen Teilnehmern abverlangt.

Die Ergebnisse nutzte er, um sich einer Haltung anzunähern, die auch in der Praxis realistisch ist. „Es gilt, eine Position zu finden, die auch über 180 Kilometer ein Stück weit komfortabel ist, die man also auch mal viereinhalb Stunden halten und anschließen noch einen Marathon laufen kann“, erklärt er die Suche nach der optimalen Schnittstelle zwischen Aerodynamik und Biomechanik.

Mit Simulationsbildern wie diesen arbeitet Silas Köhn in seiner Master-Thesis zur Aerodynamik auf dem Triathlon-Rad. Quelle: Privat

So fand er zum Beispiel heraus, dass Seitenwind eine größere bremsende Wirkung hat als wenn der Wind direkt von vorn kommt. „Natürlich erfinde ich das Rad nicht neu. Aber die Ergebnisse helfen mir, Kleinigkeiten zu ermitteln, die mir im Rennen helfen können“, sagt er. Und zwar ganz und gar zugeschnitten auf die eigenen Körperformen.

Auch andere Triathleten sollen profitieren

Um diese Möglichkeit künftig auch anderen zugänglich zu machen, entwickelte er gemeinsam mit einem Studenten aus Würzburg die Idee einer Plattform, die 2D-Bilder durch künstliche Intelligenz in 3D-Aufnahmen umwandeln kann, so dass die Analyse auch mit einfachen Handyfotos ohne 3D-Funktion möglich wäre – und sie der breiten Masse an Athleten zugänglich machen könnte. „Training macht einen bis zu einem gewissen Grad besser“, sagt Köhn. „Aber ich finde, man kann auch die Wissenschaft für sich nutzen.“

Das tut er bereits jetzt, wenn er wie für den September geplant bei der Challenge Roth in Franken an den Start geht – der größten Triathlon-Veranstaltung der Welt über die Langdistanz. Durch seine Masterarbeit kann Köhn jetzt besser einschätzen, wie er beim Radfahren durch äußere Bedingungen verlorene Sekunden wieder reinholen kann, faltet dann etwa seine Schultern noch ein bisschen weiter zusammen.

Berechnungen auf Ironman Hawaii 2022 ausgelegt

Spätestens im nächsten Jahr soll sich das auch auf den Ergebnistafeln auszahlen – denn nach dem Studium will sich der Kieler, der inzwischen in Berlin lebt und trainiert, voll auf den Sport konzentrieren, ein echtes Profi-Leben führen. Und sich einen Startplatz im Profi-Feld des Ironmans auf Hawaii erkämpfen. Vor drei Jahren beendete er das härteste Rennen der Welt in seiner Altersklasse als 14. Nächstes Jahr will er die berühmt-berüchtigte WM als Profi angehen. Seine Berechnungen in der Masterarbeit sind eigens darauf ausgelegt.