Lukas Schnödewind möchte in der Triathlon-Szene in 2022 weiter für Furore sorgen. Seit Januar ist der Osterrönfelder offiziell Triathlon-Profi. Das bedeutet: Voller Fokus auf den Sport. Im Januar bricht der 25-Jährige zu einem mehrwöchigen Trainingslager in Thailand auf.