Wie Lukas Schnödewind von seinem Wohn- und Studienort in Rostock zu seinen Eltern in Osterrönfeld fährt? Mit dem Fahrrad. In sieben Stunden, wo Google Maps fast zwölf für die gut 200 Kilometer veranschlagt. Es ist nur eine Anekdote aus dem Leben eines Sportverrückten, der sich anschickt, seinen Bewegungsdrang zum Beruf zu machen.

Termindruck hat Schnödewind in der Corona-Pause derzeit ohnehin nicht. Auch sein letztes mögliches Wettkampf-Highlight wurde mit dem Ironman in Hamburg kürzlich abgesagt. "Natürlich fehlt einem die Belohnung für die vielen Trainingsstunden, das Messen mit der Konkurrenz im Wettkampf", sagt er. Ansonsten kommt die Pandemie-Zwangspause dem Maschinenbau-Studenten ziemlich gelegen. "Es ist fast das Beste, das mir passieren konnte", sagt er. 2020 könnte für seine Karriere ein entscheidendes Jahr werden.

In zwei Jahren bis nach Hawaii

Denn bislang bewegt sich Schnödewind, der vor allem für das TriTeam triZack Rostock startet, in absolutem Eiltempo durch die Triathlon-Szene. Für seinen ersten Triathlon meldete er sich noch aus einer Bier-Laune gemeinsam mit einem Kumpel an. Das war 2017. Von da an vergingen nur zwei Jahre, bis Schnödewind sich beim Königs-Event der Szene, der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii im vergangenen Oktober wiederfand. Auf dem vierten Platz der Altersklasse 18-24. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren, zum Schluss noch ein Marathon über 42,18 Kilometer.

Mit einem selbst aufgemotzten gebraucht gekauften Zeitfahrrad, ohne Trainingslager, ohne Trainer, Physiotherapeut oder Leistungsdiagnostik. Spätestens da packte den gebürtigen Rendsburger der Ehrgeiz. "Ich wollte wissen, wo ich lande, wenn ich mich wirklich mal gezielt darauf vorbereite", sagt er, der sich seinen Blitz-Erfolg vor allem mit seiner Erfahrung als Rettungsschwimmer bei der DLRG, mit der er bereits an Weltmeisterschaften teilnahm, erklärt. "Aber dort geht es immer um Kurzdistanzen. Und ich bin eindeutig besser für die Langstrecke veranlagt."

Vorbilder im Training vor Augen

Inzwischen hat er ein neues Rad, finanziert von Sponsoren, lässt sich von einem Kieler Arzt medizinisch betreuen, hat so sein Training optimiert. An erfahrenen Vorbildern mangelt es ihm in seiner Trainingsgruppe in Rostock mit den deutschen Triathlon-Koryphäen Andreas und Michael Raelert ohnehin nicht. Dadurch, und weil die Wettkampfbelastung durch die pandemiebedingten Absagen ( Schnödewind: "Man tut seinem Körper mit einem Ironman jetzt nicht unbedingt was Gutes") wegfiel, ist er körperlich fit wie nie zuvor.

Nach aktuellen Trainingsdaten hat er allein seine Marathon-Zeit verglichen zum Hamburger Ironman von 2019 (Zielzeit: 9:25 Stunden) um zehn Minuten verbessert. "Das ist schon fast der Stand, mit dem ich nächstes Jahr unterwegs sein will", sagt Schnödewind. Im September will er den gesamten Wettkampf in 8 Stunden und 30 Minuten schaffen – das wäre eine Steigerung von fast zwei Stunden im Vergleich zu seinem ersten Ironman überhaupt aus dem Jahr 2017.

" Ironman light" in Kiel

Um einen noch besseren Vergleich für die Datenanalyse zu haben, plant er für den 5. September, am Wochenende des ursprünglichen Termins für den verlegten Ironman in Hamburg, einen " Ironman light" in Kiel mit Schwimmen in Strande, Radstrecke über Eckernförde und verkürzter Laufdistanz am Nord-Ostsee-Kanal.

Doch sein Blick geht längst über dieses Trainings-Event hinaus, denn wenn Schnödewind in einem Jahr sein Masterstudium beendet, steht er vor der Wahl: Alles auf die Karte Triathlon zu setzen oder für den Berufseinstieg womöglich kürzer treten zu müssen.

Traum, Hobby zum Beruf zu machen

Derzeit scheint ein Einstieg ins Profitum durchaus denkbar. "Der Traum, mein Hobby zum Beruf machen zu können und damit Geld zu verdienen, ist schon groß", sagt er. Trotz aller Trainingserfolge bleibt er aber realistisch. "Ich habe im Training fast täglich zwei Top-Profis vor Augen und sehe, wie sie arbeiten. Das ist beeindruckend. Ich sehe auch, dass ich hier und da nicht ganz so weit von ihnen entfernt bin. Aber sie haben viele Jahre Erfahrung- Mir ist schon klar, dass ich da nicht innerhalb von drei, vier Jahren hinkomme."

Denn wenn er sich fürs Profitum entscheidet, will Schnödewind das auf keinen Fall "zum Auffüllen des Starterfeldes" tun. "Wenn, dann will ich schon im Mittelfeld einsteigen und mich von dort aus kontinuierlich verbessern", sagt er und verfolgt damit weiter seine Taktik, die ihn schon weit gebracht hat: "Ich stecke mir lieber die höchsten Ziele und nehme es in Kauf, zu scheitern, als mir hinterher vorwerfen zu müssen, vielleicht nicht alles aus mir herausgeholt zu haben."

