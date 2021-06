Köln

Der 21-jährige Henrik Wolk stand in seiner zweiten Saison im German-Football-League-Team der Kiel Baltic Hurricanes erstmals in der Startaufstellung. Üblicherweise ist die wichtigste Position im American Football mit US-Amerikanern besetzt. Doch Joe Germinerio fehlte den Kielern aufgrund seiner Sperre nach der Disqualifikation im Spiel in Potsdam.

“Ich war bereit“, sagte Wolk nach seinem ersten GFL-Einsatz über die volle Distanz. „Letztes Jahr, als ich neu ins GFL-Team kam, war klar, dass ich nicht ganz so viel Einsatzzeit bekomme? Aber jetzt möchte ich mich etablieren.“

Familiäre Unterstützung in Köln

Sogar seine Eltern waren mit nach Köln gereist. Schließlich hat das Footballspielen in der Familie Wolk Tradition. Und bei den Kielern waren bislang noch keine Zuschauer zugelassen. Vater Matthias, einst Wide Receiver bei den Hamburg Huskies und den Holtenau Condors in Kiel, fieberte auf der Tribüne mit. Und auch der mitgereiste Germinerio gab auf den Rängen alles, um seinen deutschen Kollegen zu unterstützen, war durchs ganze Stadion zu hören.

Denn die Kieler hatten sich vorgenommen, die stärkste Pass-Offensive der Liga um den ehemaligen Canes-Receiver Markell Castle nicht zur vollen Entfaltung kommen zu lassen. Das gelingt zumindest im ersten Drive, das die Kölner mit einem Punt beenden müssen.

Lange dauerte es trotzdem nicht bis Abwehrchef Darin Hungerford und Gerrit Höppner den heranstürmenden Aaron Jackson nicht gestellt bekamen - und so lief der Receiver durch zum ersten Touchdown.

Canes bleiben hartnäckig

Dann aber sorgte Henrik Wolk für ein erstes Ausrufezeichen: Über 63 Yards segelte sein Pass in die Arme von Weston Carr und zum Touchdown zum 6:7. Wermutstropfen blieben die wackeligen Special-Teams-Aktionen. Auch nach dem dritten Canes-Touchdown der Saison gelang kein Extrapunkt. "Da müssen wir noch mal ran", sagte Headcoach Timo Zorn später.

Damit war auch das Kieler Aufbäumen im Keim erstickt. Kölns Quarterback Christian Strong ließ einen 40-Yard-Pass auf den früheren Hurricane Markell Castle folgen, und als die Kieler im nächsten Drive punten mussten, landete der Versuch von Marlin Precht im Kölner Block - und der Ball von dort bei Sven Appelt, der das für einen Linebacker seltene Glücksgefühl der Ankunft mit Ball in der Gegnerischen Endzone sichtlich genoss.

Köln spielt Kiel auseinander

Nun spielte Köln die Hurricanes nach Herzenslust auseinander. Auch Wolk wackelte in dieser Phase die Hand. Nutznießer war bis zur Halbzeit für Köln noch dreimal Aaron Jackson. Kurz vor der Pause hatten die Kölner nach einem Sack an Henrik Wolk, der zum erneuten Ballverlust führte, ein Nachsehen mit den Kielern, ließen die letzten zehn Sekunden verstreichen. Dennoch war es der höchste Pausen-Rückstand der Canes in der laufenden Saison.

"Wir haben zu spät in unseren Rhythmus gefunden", sagte Zorn. Erschwerend hinzu kamen weitere Ausfälle in der Defense: Jona Wagner schied mit Verdacht auf Gehirnerschütterung aus, Timm Kaminski litt bei weit über 30 Grad in der Sonne unter der Hitze.

Erster Zusatzpunkt der Saison

Dass die Kieler am Ende erstmals in dieser Saison mehr als sechs Punkte erzielten, verdankten sie einer weiteren Co-Produktion von Wolk und Carr. Im letzten Viertel zirkelte der Quarterback ("Mit dem Pass bin ich super zufrieden.") den Football über 47 Yards auf seinen Receiver - und dieses Mal fand auch der Kick von Marlin Precht zum Zusatzpunkt den Weg durch die Stangen.

"Wir spielen bisher in allen Bereichen ein bisschen unter unseren Möglichkeiten", sagte Timo Zorn. "Das sind aber trotzdem wichtige Schritte, die wir brauchen, um ein komplettes Team zu werden.

Wolk im Zwiespalt der Gefühle

Lob hatte er für seinen zweiten Quarterback übrig. "Henrik hat einen hervorragenden Job gemacht, die Rolle super ausgefüllt und die Jungs auf Trab gehalten. Alles, was wir von ihm verlangt haben, hat er umgesetzt."

Wolk selbst war im Zwiespalt der Gefühle. "Das mit der Niederlage ist hart, aber es hat sich gut angefühlt, mal zu starten", sagte der Physiotherapie-Student, der in der Jugend der Hamburg Blue Devils vom Receiver auf die Quarterback-Rolle umschulte und seit seinem Wechsel zu den Kiel Baltic Hurricanes zur Saison 2019 ein ehrgeiziges Ziel verfolgt: "Ich will mir in den nächsten Jahren einen Stammplatz in Kiel erarbeiten."

Wenn die Kieler am nächsten Sonnabend bei den Berlin Rebels antreten, steht aber aller Voraussicht nach wieder Joe Germinerio in der Startformation. Am Sonnabend bekamen die Kieler endgültig bestätigt, dass seine Sperre nur für ein Spiel gilt.

Wie Wolk damit umgeht? Der zuckt gelassen mit den Schultern und sagt: "Einfach weitermachen. Ich gebe alles."

Die Statistik

Cologne Crocodiles - Kiel Baltic Hurricanes 49:13 (7:6/35:0/7:0/0:7)

1. Quarter

7:0 Aaron Jackson, 24-Yard Pass Christian Strong. PAT Janek Mensching

7:6 Weston Carr, 63-Yard Pass 6 Henrik Wolk. PAT failed

2. Quarter

14:6 Markell Castle, 35-Yard Pass 7 Christian Strong. PAT Janek Mensching

21:6 Sven Appelt, geblockter Punt Return. PAT Janek Mensching

28:6 Aaron Jackson, 62-Yard Pass Christian Strong. PAT Janek Mensching

35:6 Markell Castle, 46-Yard Pass Christian Strong. PAT Janek Mensching

42:6 Aaron Jackson, 14-Yard Pass Christian Strong. PAT Janek Mensching

3. Quarter

49:6 Janek Mensching, 5-Yard Pass Christian Strong. PAT Janek Mensching

4. Quarter

49:13 Weston Carr, 47-Yard Pass 6 Henrik Wolk. PAT Marlin Precht