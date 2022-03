TuS Wakendorfs Faustballtalente mischen im Konzert der Großen mit

Wakendorf II

Der Segeberger Faustballsport war gleich mit zwei U 14-Mannschaften bei der Deutschen Meisterschaft am Start. Unter zehn Teams belegte der TuS Wakendorf-Götzberg in Rosenheim den siebten Platz, die Jungs vom TSV Wiemersdorf wurden Neunte. „Wir haben uns gegenüber der Heim-DM vor einem Jahr um zwei Positionen verbessert. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch in unserer Leistung“, bewertete TuS-Trainer Jan Kröger das Abschneiden positiv.

Das Projekt startete mit einer langen Zugfahrt nach Bayern. Am nächsten Morgen wartete als erster Gegner der TV Bretten auf die Wakendorfer Lasse Möller, Vincent Stier, Mahdi Lück, Ben Pabst, Taylor Ray Mayregg, Tjorven Kröger, Julius Mohr und Kevin Propp. Melina Thomas verpasste die DM aus gesundheitlichen Gründen.

„Nach einer guten Vorbereitung und den starken Leistungen beim Ostturnier, das wir für uns entscheiden konnten, sind wir zuversichtlich in den Wettbewerb gestartet“, sagte Kröger. Das Team, das er gemeinsam mit Stefanie Stier ausbildet, schüttelte die anfängliche Nervosität recht schnell ab und besiegte Bretten mit 11:7 und 11:6.

Lesen Sie auch Holstein Kiels Fußballer Wriedt gibt Comeback für Ghana

Die Partie gegen den MTV Wangersen, der einen sehr großen Angriffsspieler dabei hatte, verlief ausgeglichen und war heiß umkämpft. „In wichtigen Momenten haben sich bei uns leider leichte Fehler eingeschlichen“, bedauerte Kröger. Deshalb ging das Spiel gegen den Geheimfavoriten mit 9:11 und 8:11 verloren. Wenig später stand der amtierende Deutsche Feldfaustballmeister TSV Rosenheim auf der anderen Seite des Netzes. „Unser erster Satz war Weltklasse“, schwärmte Kröger trotz der 11:13, 7:11-Niederlage.

Remis gegen Vizemeister DHfK Leipzig

Um die Runde der besten Sechs zu erreichen, mussten die Wakendorfer gegen den SC DHfK Leipzig gewinnen. „Es gab tolle Spielzüge und super Aktionen von beiden Mannschaften“, sagte Kröger. „Leider hat der Leipziger Angreifer eine vorher nicht gezeigte Rückschlagstärke gezeigt.“ Am Ende stand ein 9:11, 11:8. „Wir waren leicht frustriert, dass wir in die Platzierungsrunde mussten“, sagte Kröger. „Aber darauf folgte eine Trotzreaktion. Jetzt wollten die Jungs unbedingt Siebter werden.“

Das klappte am zweiten Turniertag mit Erfolgen gegen den TSV Wiemersdorf (11:6, 11:9) und TSV Pfungstadt (13:11, 11:5). Die Wiemersdorfer, bei denen Lino Cesarano, Lucas Steckhan, Stina Martens, Tim Hinrichsen, Jakob Kruppa, Malte Baasch, Peeke Brockmann, Moritz Millrath und Landry Donchenko das Aufgebot bildeten, hatten zuvor in ihrer Vorrundengruppe mit 1:1-Sätzen gegen Pfungstadt immerhin ein kleines Erfolgserlebnis. Sie trafen im Spiel um den neunten Platz auf den TV Bretten und setzten sich glatt mit 11:5 und 11:5 durch. Den DM-Titel gewann der TV Brettorf mit einem 2:0-Erfolg gegen den Überraschungsfinalisten DHfK Leipzig.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es war für die befreundeten Wiemersdorfer und uns schon ein hartes Unternehmen, für die DM-Teilnahme Deutschland von Norden nach Süden zu durchqueren und von Freitag bis Montag früh unterwegs zu sein“, sagte Kröger. „Es hat uns allen aber viel Spaß gemacht. Toll, dass es auch mit der Befreiung vom Schulunterricht so super geklappt hat.“