Kiel

Zwischen die Zehenspitzen einen Schwamm gepresst, stößt sich Jace Gothe vom Boden ab. Das ganze Körpergewicht auf einen Arm gestützt, schwingen seine Beine kreiselnd um den Mittelpunkt des Turngerätes. In kurzen Abständen taucht sein Rumpf unter den Händen hindurch, die im Wechsel auf der gewölbten Oberfläche aufsetzen. Tap, tap, tap, tap. Beim dritten Versuch schafft er es, den Schwamm mit den Füßen zu halten. Der Beine bleiben gestreckt und die Zehenspitzen trotz der schnellen Drehbewegungen geschlossen. Die Kreisflanke sitzt.

Landesleistungszentrum Kiel als Turn-Talentschule anerkannt

Der neun Jahre alte Jace ist einer von sechs jungen Nachwuchsturnern zwischen fünf und zehn Jahren im Landesleistungszentrum Kiel, das kürzlich vom Deutschen Turner-Bund (DTB) bis 2024 wieder als Turn-Talentschule anerkannt worden ist.

Seit 2008 besitzt das Landesleistungszentrum das Prädikat, wofür es bundesweit einheitliche Anforderungen erfüllen muss wie spezielle Trainingspläne, lizenzierte Trainer und eine Halle mit feststehenden Geräten. In Kiel ist dies die Rudi-Gauch-Halle im Winterbeker Weg, die mit unzähligen Seilen von der Decke, quer durch den Raum gespannten Streben, Trampolinen und Gruben, gefüllt mit großen Schaumstoffwürfeln, einem Abenteuerspielplatz gleicht.

Im Kindergartenalter trainieren die Turner wie Profis

Getobt wie auf einem Spielplatz wird hier aber nicht. Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und Koordination – die Basiselemente des Geräteturnens lernen die Nachwuchstalente hier, manche bereits im Kindergartenalter. Und das gezielt, unter Anleitung von Udo Poppe, seit 2011 hauptamtlicher Landestrainer beim Schleswig-Holsteinischen Turnverband (SHTV), den die Jungen „Herr Poppe“ nennen.

Lesen Sie auch:Yusuf Atmis: Die neue Box-Hoffnung aus Kiel

Ob er streng ist, der „Herr Poppe“ ? „Nur so doll, wie er sein muss. Sonst wird das nichts“, sagt Jace, der seit dreieinhalb Jahren in der Turn-Talentschule ist und ein großes Ziel hat: einmal bei einer Weltmeisterschaft turnen. „Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Aber ich hoffe es.“

Auch die Nachwuchsturner schummeln manchmal

Die Leistungsbereitschaft und Freude am Turnen sind Jace und den anderen Jungen während der zweieinhalb stündigen Trainingseinheit in den Gesichtern abzulesen, auch wenn bei der ein oder anderen Übung im Rücken des Trainers mal geschummelt oder gejammert wird. „Boah, ist das anstrengend“, sagt Mats (7), als er von der Kerze in den Grätschwinkelstütz wechselt.

Lesen Sie auch:Das Jahr 1921: Aufbruch im Kieler Sportleben

Jace wohnt mit seiner Familie in Grömitz, fährt vier bis fünf Mal in der Woche zum Training nach Kiel. Nach der Schule geht es für den Drittklässler los zum Turnen. „Meine Freunde treffe ich hier.“

Im Herbst wird in Kiel wieder nach Turntalenten gescoutet

Talentierte Kinder frühzeitig entdecken und fördern – das ist eines der Ziele des Spitzensportkonzepts, das die Grundlage für die Turn-Talentschule bildet. Das Scouting neuer Talente lag im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie auf Eis. Poppe leitet sonst Turnstunden in ersten Klassen von Grundschulen, besucht Kindergärten, Eltern bringen ihrer Kinder zum Probetraining vorbei. All das war lange nicht möglich.

Im Herbst will der Trainer wieder auf Entdeckungstour gehen. Irgendwo in Kiel stehen die nächsten Nachwuchsturner sicher schon in den Startlöchern.