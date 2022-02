Rendsburg

Endspurt in der Basketball-Regionalliga: Für die Rendsburg Twisters stehen bis Ende März die letzten fünf Spiele der Saison an – und es geht um das bisher beste Abschneiden in der Liga seit Bestehen des Vereins. Am Sonnabend (19.15 Uhr) müssen die Rendsburger im Heimspiel (Herderhalle) gegen den Tabellenletzten aus Bramsche einen Pflichtsieg einfahren, um im Kampf um die Playoffs weiter im Spiel zu bleiben.

Twisters gegen Bramsche in der Favoritenrolle

Die Twisters setzen am Sonnabend wieder auf die Unterstützung von maximal 150 Zuschauern und auf den Schwung aus dem überraschenden Auswärtssieg gegen Westerstede. Dazu besteht die Hoffnung, dass Devaughn Mallory nach seiner Fußverletzung wieder dabei ist. Die Rollen gegen den Tabellenletzten, der in diesem Jahr noch auf einen Sieg wartet, sind damit klar verteilt, auch wenn Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt warnt: „Bramsche ist in den letzten Spielen besser in Tritt gekommen, hat gegen Top-Teams nur knapp verloren.“ Doch auch Homfeldt stellt klar: „Wenn wir den Playoff-Traum weiter leben wollen, müssen wir unsere Heimspiele gewinnen.“

Vorteil für die Twisters: In den verbleibenden fünf Spielen stehen noch drei Heimspiele an. Nach dem Bramsche-Spiel treten die Twisters gegen die beiden Playoff-Konkurrenten BG 2000 Berlin (5. März, auswärts) und ASC Göttingen (12. März, heim) an, bevor es zum Saisonausklang mit den Partien gegen die SG Braunschweig (19. März, auswärts) und die Herzöge Wolfenbüttel (26. März, heim) gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel geht.