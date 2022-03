Twisters Rendsburg: BBC-Trainer Homfeldt verabschiedet sich mit Sieg

Rendsburg

Autogramme geschrieben, Selfies mit den jungen Fans geschossen, von der Mannschaft zuvor auf Händen getragen und von den Zuschauern mit Ovationen gefeiert: Erst am späten Sonnabendabend, weit nach Spielschluss, kam der Moment der Ruhe und Reflexion für Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt. Der 91:60 (47:30)-Sieg des BBC Rendsburg in der Basketball-Regionalliga gegen die Herzöge Wolfenbüttel, der Homfeldt vorher so wichtig gewesen war, war da schon zweitrangig. Mit der Schlusssirene der Partie wurde der BBC-Identifikationsfigur klar, dass nun ein vorläufiger Schlussstrich unter die vergangenen zehn Jahre gezogen worden ist.

Wehmut beim scheidenden Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt

Mit etwas glasigen Augen gestand Homfeldt: „Die letzten zwei Wochen waren schon schwierig. Als ich einige Ehemalige eingeladen habe, zum Spiel zu kommen und noch mal ein Bier zu trinken, kam eine große Portion Wehmut auf.“ Wehmut, die an diesem emotionalen Abend noch mal geschürt wurde.

Die Vorsitzende des BBC Rendsburg Antje Mevius-König und Team-Manager Thomas König (li.) dankten dem scheidenden Trainer Bjarne Homfeldt für seine Trainerarbeit in den vergangenen zehn Jahren. Quelle: Sonja Bobzin

Zur Verabschiedung von Bjarne Homfeldt, der im Sommer Vater wird und daher eine Pause in seinem Trainer-Engagement einlegt, ergriff die Club-Vorsitzende Antje Mevius-König das Mikrofon. Sie erinnerte an ihre ersten Begegnungen in 2000 bei der C-Trainer-Ausbildung, Homfeldts Einstieg einige Jahre später als Trainer in Rendsburg und dann den gemeinsamen Aufbau des BBC zum Top-Basketball-Club im Norden: „Für uns war klar: Es gibt keine Limits“, sagte die Club-Chefin und ergänzte mit Blick auf die gerade abgelaufene Saison: „Du hast eine großartige Mannschaft entwickelt.“

Volle Zuschauerränge sorgten für emotionalen Saisonabschluss

Die 300 Zuschauer, die zum finalen Spiel noch mal für volle Ränge gesorgt hatten, quittierten den Rückblick auf Homfeldts Trainerkarriere mit „Bjarne, Bjarne“-Sprechchören. Und Team-Kapitän Ben Becker packte noch einen drauf: „Das größte Kompliment, das Du bekommen kannst, sind die Leute, die heute für Dich hier sind. Du hast uns als Mannschaft immer gefordert und kannst stolz auf Dich sein.“

Da kam dann auch Homfeldt nicht mehr umhin, das Mikrofon zu greifen, obwohl er das eigentlich nicht vorhatte: „Die vergangenen zehn Jahre hatte ich hier definitiv meinen Traumjob. Möglich gemacht haben das die Menschen hinter den Kulissen. Danke dafür. Danke auch an diese überragende Mannschaft. Sportlich und menschlich ein tolles Team.“

Souveräner zwölfter Heimsieg im 13. Spiel in eigener Halle

Vor allem in eigener Halle präsentierten sich die Twisters in 2021/22 herausragend. Von 13 Heimspielen gewannen sie mit dem finalen Sieg zwölf. Die Ausgangslage für das Saisonfinale war damit wie gemalt: Im Fernduell mit Westerstede war der fünfte Platz für die Twisters bereits vor dem Tipp-Off gesichert, da Westerstede sein Nachholspiel verloren hatte. Die Halle war gut gefüllt, und mit Wolfenbüttel war ein Gegner angereist, der zwar engagiert kämpfte, spielerisch aber den Twisters nicht gewachsen war.

Vor allem im ersten Viertel und durch einen Raketenstart nach der Halbzeitpause mit Steals, Fastbreaks und Rebounds legten die Gastgeber die Basis für einen deutlichen Vorsprung. Homfeldt blieb dennoch lange angespannt: „Wichtig war, die Konzentration trotz der Führung nicht zu verlieren, sonst ist man schnell raus. Und ich wollte dieses Spiel zu meinem Abschluss unbedingt gewinnen.“

Henning Rixen (re.) steuerte 19 Punkte zum sicheren Sieg gegen die Herzöge Wolfenbüttel bei. Quelle: SPEEDPhotos.de/Sonja Bobzin

Zwei Minuten vor Schluss war dann aber alles klar. Der Coach nahm US-Profi Devaughn Mallory vom Feld und gönnte seinem Führungsspieler einen Sonderapplaus. In der Schlussminute stellten die Wolfenbütteler die Gegenwehr schließlich ein. Am Ende lief die letzten Sekunden ohne Ballbewegung runter und die beiden Mannschaften klatschten sich bereits ab, um nahtlos in die Twisters-Abschiedsfeier überzugehen.

Twisters: Rixen (19), Mallory (19), Willer (18), Dubbeldam (12), Philipp (10), Becker (6), Sopha (4), Jacobsen (3).