Rendsburg

Der Jahresauftakt in die Basketball-Regionalliga hätte die Rendsburg Twisters kaum härter treffen können: Am Sonnabend (19.15 Uhr) geht es im Heimspiel gegen Tabellenführer Rasta Vechta – ohne Unterstützung des eigenen Publikums und ohne wichtige Zuschauereinnahmen, dafür aber mit Livestream.

Die sportlichen Vorteile in diesem Duell liegen ohnehin auf Seiten des Gastes. Im Hinspiel kassierten die Rendsburger mit 68:109 die bisher höchste Saisonniederlage. Und erneut kann Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt nicht seine Topbesetzung aufbieten. Zwar ist US-Profi Devaughn Mallory von seiner Gehirnerschütterung genesen, dafür fällt aber Lennard Willer aus. Der 22-Jährige verletzte sich beim Spiel in Bergedorf an der Hand, spielte zwar die Partie zu Ende, musste aber kurz vor Weihnachten zum Arzt. Diagnose: Handbruch! Nach bereits erfolgter OP wird er dem Team bis Februar fehlen.

Twisters verzichten vorerst auf Publikum

Neben den sportlichen Schmerzen versetzen die Corona-Auswirkungen den Twisters einen Hieb – sportlich und wirtschaftlich. Unabhängig von der Möglichkeit, zumindest 50 Gäste in die Halle lassen zu können, haben sich die Verantwortlichen des BBC entschieden, vorerst ohne Publikum zu spielen. Die Regionalliga hatte bereits im Dezember einen Publikumsverzicht empfohlen. Damals waren die Inzidenz-Zahlen in Schleswig-Holstein noch vergleichsweise niedrig. Nun hat sich das Bild gewandelt, und der Verein hält einen Spielbetrieb vor Publikum nicht mehr für angemessen.

Trainer Homfeldt trägt die Entscheidung mit, erklärt aber auch: „Das ist ein riesengroßer Nachteil für uns. Denn das Publikum hat uns immer getragen. Aber es bleibt ein Heimspiel, und wir versuchen, die Vorteile auszuspielen, dass wir keine lange Anfahrt haben.“ Schwer wird es in jedem Fall, denn Vechta hat mit Kevin Smit einen Erstliga-erfahrenen Spieler in seinen Reihen.

Wegfall der Zuschauereinnahmen nur kurzfristig zu kompensieren

Für die kommenden Wochen hoffen die Twisters auf die Chance, wieder Publikum in die Halle lassen zu können. „Unser Saisonetat ist vorsichtig kalkuliert. Daher können wir den Ausfall der Zuschauereinnahmen kurzfristig kompensieren. Wenn es aber länger dauert, wird es für uns problematisch“, so Homfeldt. Im Regionalliga-Vergleich sind die Rendsburger die Mannschaft, deren Etat wohl am stärksten von den Eintrittsgeldern abhängt. Allerdings wäre auch eine monatelange Unterbrechung der Saison keine Lösung. Dann müssten die beiden Profis im Team länger bezahlt werden.

Eine Lösung, um die Fans weiter am Ball zu halten, gibt es indes: Die Twisters bieten von dem Spiel gegen Vechta einen Livestream auf Youtube an.