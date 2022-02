Rendsburg

Eine Friedenstaube auf dem Screen, eine gemischte Aufstellung beider Teams und eine Schweigeminute: Bevor sich die Twisters Rendsburg und die Red Devils Bramsche ein intensives Duell in der Basketball-Regionalliga lieferten, sendete der BBC einen eindringlichen Appell für den Frieden. Ein Zeichen, das eine deutliche Einordnung fand für den anschließenden Sieg der Twisters, die in einem Wechsel aus fokussiertem Spiel und Schlendrian den Tabellenletzten mit 93:86 (49:34) niederrangen.

Die Rendsburger bestimmten in dieser Partie deutlich das Spielgeschehen – allerdings nicht immer zum eigenen Vorteil. Phasen mit offensiver Verteidigung, schnellen Ballgewinnen und einem rasanten Umschalten von der Defensive in die Offensive wechselten sich ab mit Leichtfertigkeiten, Abstimmungsfehlern und unnötigen Ballverlusten, die den Gast aus Bramsche immer wieder stark machten. „Es war klar, dass es kein leichtes Spiel wird. Dass man gegen den Tabellenletzten spielt, bekommt man nicht aus dem Kopf. Für solche Situationen fehlt die Routine“, nahm Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt seine Mannschaft dafür in den Schutz, dass sie nicht frühzeitig auf die Siegerspur eingebogen war.

Homfeldts Auszeit-Ansage rüttelte die Twisters kurz wach

Während des Spiels musste Homfeldt indes deutliche Worte finden, um sein Team auf den Weg zum zehnten Heimsieg zu bringen. Kurz nach der Pause riss dem Trainer der Geduldsfaden. Mit einer lautstarken Auszeit-Ansage rüttelte Homfeldt seine Mannschaft wach, schickte sie mit einem knappen „Come on, boys!“ wieder auf die Platte.

Bis dahin hatten sich die Rendsburger im ersten Viertel ein klares, spielerisches Übergewicht durch vergebene Punktchancen unter dem Korb zunichte gemacht, dann allerdings bis zur Pause mächtig aufgedreht. Devaugn Mallory nahm Tempo aus der Abwehr auf, sorgte mit eigenen Punkten und guten Anspielen für einen Zwischenspurt. Lennard Willer setzte erfolgreich nach, und aus einer ausgeglichenen Partie wurde eine scheinbar klare Angelegenheit.

Dubbeldams Dreier brachte Rendsburg sicher ins Ziel

Das Polster war nach Wiederanpfiff durch Nachlässigkeiten aber schnell geschrumpft. Selbst die Ansage von Homfeldt sorgte nur kurzzeitig für Beruhigung. Nach erneutem Twisters-Zwischenspurt wurde es im Schlussviertel noch mal eng. Erst ein Dreier von Vincent Dubbeldam 33 Sekunden vor Schluss zum 90:83 brachte die Twisters sicher ins Ziel.

Twisters: Mallory (28), Michelsson (26), Rixen (16), Willer (11), Dubbeldam (5), Oetken (4), Sopha (2), Philipp (1), Becker, Rump.