Rendsburg

Minuten sind eine Ewigkeit, Sekunden reichen, um einen klaren Vorsprung zu verspielen, Zehntel können ein ganzes Spiel entscheiden: Die Regionalliga-Korbjäger des BBC Rendsburg präsentierten am Sonnabend Basketball in seiner ganzen Dramatik. In einem Krimi feierten die Twisters einen Minimalsieg mit 73:71 (40:30) gegen den ASC Göttingen. Es war das dritte Mal in dieser Saison, dass die Rendsburger in die Verlängerung gingen – und das dritte Mal, dass sie danach als Triumphatoren die Platte verließen.

Nichts deutete in den ersten 15 Minuten der Partie gegen den Tabellenachten darauf hin, dass dieser Abend für Bluthochdruck sorgen könnte. Die Twisters agierten aus einem starken Defense-Rebound-Verhalten druckvoll nach vorn, hatten in Patrick Sopha einen überragenden Aufbauspieler, der mit ansatzlosen, schnellen Pässen – gern auch in der No-Look-Variante – seine Mitspieler in Position brachte.

„Hammer“-Start für Ben Becker

Dazu zeigte sich Ben Becker in Trefferlaune, punktete sicher von der Drei-Punkte-Linie. „Hammer. Das war wichtig nach dieser Saison mit all ihren Verletzungen“, strahlte Becker nach der Partie. Aber auch der Power Forward musste ab Mitte des zweiten Viertels durch ein Tal, bevor er das Siegerlächeln aufsetzen konnte. „Wir hatten nicht mehr die Spannung, und die Göttinger Defense hat härter zugegriffen“, so Becker. Und auch Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt erkannte: „Wir haben nur ein, zwei Prozent nachgelassen, und das reicht dann nicht mehr.“

Gleichzeitig rüttelte Göttingens Führungsspieler Nick Boakye seine Nebenspieler mit einem Wutausbruch wach. Sein Emotionsschub endete zwar in einer Ermahnung der Schiedsrichter, mündete nach 18 Punkten Rückstand aber auch in einer Aufholjagd der Gäste. Zur Halbzeit war der Abstand auf zehn Zähler geschmolzen, wuchs dann noch mal scheinbar beruhigend für die Twisters an, zerrann aber in der Schlussphase der regulären Spielzeit zwischen den Fingern. In weniger als einer halben Minute machte Boakye per Dunking und Fastbreak aus einem 58:62 den Ausgleich.

Sonderapplaus für Matchwinner Devaughn Mallory

In der Overtime wuchs der Druck auf die Twisters, als die Gäste vorlegten. Doch die Göttinger setzten zu sehr auf die bis dahin schlechte Freiwurf-Quote der Rendsburger. Patrick Sopha zeigte wieder Sicherheit von der Linie, sicherte so den Gleichstand. Bis Devaughn Mallory seinen Auftritt als Matchwinner bekam, für den er aus der anschließenden Jubeltraube der Twisters schließlich in Richtung Publikum herausgeschubst wurde, um sich einen Sonderapplaus abzuholen.

Dem US-Profi, ohnehin effektivster Twister mit Dauerbelastung, gelang in der letzten Sekunde der Verlängerung das, womit er 0,4 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit noch gescheitert war: Einen Abpraller vom Ring tippte er im Sprung zurück, und mit der Schlusssirene der Verlängerung fiel der Ball zum 73:71 durch das Netz.

Twisters: Mallory (26), Becker (14), Sopha (11), Dubbeldam (9), Willer (6), Jacobsen (3), Rixen (2), Oetken (2)