Rendsburg

Comeback des Publikums bei den Twisters – und was für eins! Die Rückkehr der Zuschauer in der Herderhalle spornte Rendsburgs Regionalliga-Basketballer gegen die Cuxhaven Baskets zur Bestleistung an. Mit großer Spielfreude, Fastbreaks, Dunking, vor allem aber überragender Abwehrarbeit gelang ein souveräner 88:67 (50:36)-Sieg und damit die Revanche für die klare Hinspiel-Niederlage.

Der Genuss, nach Wochen ohne Publikum endlich mal wieder vor gefüllten Zuschauerrängen spielen zu dürfen, war den Twisters-Akteuren deutlich anzusehen. Nach Spielschluss dankten sie langanhaltend den 150 Fans – damit war die für dieses Spiel festgelegte Zuschauerkapazität voll ausgeschöpft –, ließen sich selbst feiern und posierten für Fotos. „Es ist etwas ganz anderes, vor Zuschauern zu spielen. Das gibt einen Extra-Schub Motivation. Die Mannschaft war immer auf 100 Prozent“, freute sich Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt.

Der Sieg gibt den Rendsburgern Gelassenheit für die weitere Saison. Homfeldt: „Mit dem elften Sieg sollte in Sachen Klassenerhalt alles klar sein. Das erste Saisonziel ist damit erreicht.“ Für das zweite Ziel sind die Twisters als aktuell Tabellen-Fünfter perfekt positioniert. Gern will Homfeldt das bisher beste Saisonergebnis des Klubs in der Regionalliga einstellen – und das ist Platz fünf.

Twisters mit starker Rebound-Quote und frühem Doppeln

Die Grundlage für diesen elften Saisonsieg war die Abwehrarbeit. Nach dem verlorenen Tip-off jagten die Twisters den Jungs von der Elbe den Ball bereits bei deren ersten Angriff ab, setzten ihrerseits durch Hauke Oetken den ersten Dreier und ließen sich in der Folge das Heft des Handelns nie aus der Hand nehmen. Kein einziges Mal im Spielverlauf hatte Cuxhaven eine Führung inne – sehr zur Zufriedenheit auch von Devaughn Mallory. Der 22-jährige US-Profi griff sich gleich nach Spielschluss eine offizielle Spielstatistik vom Scouting-Tisch und kontrollierte die Zahl der Rebounds. 28 Ballgewinne unter dem eigenen Korb für das Team quittierte er mit einem Kopfnicken: „Damit gewinnt man Spiele.“

Ein weiterer Faktor lag weit vor der eigenen Korbzone. Die Twisters setzten die Defense früh an. „Wir haben als Team sehr gut gearbeitet, schon an der Mittellinie gedoppelt und damit viele Ballgewinne erzielt. Das haben die Jungs sehr clever verteidigt“, so Homfeldt.

Reichlich Spielzeiten für die jungen Twisters

Schon zur Pause hatten die Rendsburger damit ein beruhigendes Punktepolster, überstanden auch eine Korbflaute zum Beginn der zweiten Hälfte ohne Probleme und gaben so ihrem Trainer die Chance, auch dem Nachwuchs Spielzeiten zu geben. Torge Rump und Morten Philipp standen jeweils rund zehn Minuten auf dem Feld, und in der Schlussphase agierte mit Rump, Philipp, Vincent Dubbeldam, Ben Becker und Malte Jacobsen eine Twisters-Fünf, die mit einem Altersschnitt von gerade mal 20 Jahren zeigt, welch Zukunftspotenzial in dieser Mannschaft steckt.

Twisters: Michelsson (21), Rixen (20), Mallory (11), Oetken (10), Willer (9), Dubbeldam (7), Philipp (6), Sopha (4), Becker, Rump, Jacobsen.