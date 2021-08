Hamburg

Bei den Landesmeisterschaften der U 16-Leichtathletik-Asse auf der Hamburger Jahnkampfbahn traten so manche Mehrfach-Medaillensammler in Erscheinung. Besonders kräftig abgeräumt hat der Kieler TB – achtmal Gold, fünfmal Silber, sechsmal Bronze.

Beide KTB-Staffeln sicherten sich LM-Gold über 4x100m – die Jungen (Jakob Eich, Emil Dietrich, Joshua Kadow, Enno Braker) in 50,31 Sekunden, die Mädchenstaffel (Linnea Meichßner, Noèe Zander, Line Schomann, Sophia Dellien) in 53,37 Sekunden. Und das sind dann auch schon die Namen, die auf der Jahnkampfbahn immer wieder weit oben auf dem Tableau auftauchten.

Sophia Dellien und Line Schomann kaum zu stoppen

Denn in der Altersklasse W 15 sammelten die beiden Block-DM-Teilnehmerinnen Sophia Dellien und Line Schomann (beide Jahrgang 2006) am fleißigsten Medaillen. Sophie Dellien verwies ihre Vereinskameradin über 100 m (13,75 Sekunden) und 300 m (44,30 Sek.) auf Platz zwei. Dafür drehte Line Schomann den Spieß im Weitsprung (5,06 m) um, hatte die Nase vor Dellien (4,87 m) vorn. Schomann wurde zudem Landesmeisterin über 80 m Hürden (13,25 Sekunden). Diskus-Gold von Linnea Meichßner (KTB, 24,63 m), der Speer-Titel von Merle Hammerich (LG Rendsburg/Büdelsdorf, 30,49 m), das „Triple“ von Emily Scherf (LG Neumünster) in der Altersklasse W 14 mit Gold im Kugelstoßen, Speerwurf und Diskuswurf sowie zweimal Bronze von Hannah Pagel (KTB, Diskus und Kugel) rundeten das starke Auftreten der schleswig-holsteinischen Mädchen ab.

Auch bei den Jungen war der Jubel über so manche Bestleistung groß. Dreifachjubel gab es in der M 15 bei Philipp Schok (TSV Flintbek; Gold über 100 m, Silber über 300 m und im Weitsprung) sowie bei Marvin Breuer (TSV Klausdorf; Gold über 80 m Hürden, Silber im Hoch- und Weitsprung). Callum Hübsch (LG RD/Büdelsdorf) schnappte sich mit 46,92 Metern Gold mit dem Speer und Kugelstoß-Silber gleich dazu. In der M 14 wurde Enno Braker (KTB) Zweiter über 100 m (12,74 Sek.) und Bronze über 300 m (2:22,88 Min.). Emil Dietrich – sogar erst Jahrgang 2008 – stieß die 4-kg-Kugel 9,95 Meter weit und sicherte sich ebenfalls Gold.