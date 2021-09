Wakendorf II

Endlich herrschte wieder so richtig Trubel auf dem Sportplatz an der Henstedter Straße in Wakendorf II. Der TuS Wakendorf-Götzberg hatte Deutschlands beste Faustball-Nachwuchsteams der Altersklasse U14 zu Gast. Die Gastgeber hatten es schwer und mussten lange auf ein Erfolgserlebnis warten. Das gab es schließlich im Spiel um den neunten Platz gegen den TV Bretten.

TuS-Spieler Ben Pabst freute sich mehr über die Möglichkeit, Faustball im Wettkampf spielen zu können, als er sich über die Niederlagen ärgerte: „Immer nur Faustballtraining ohne Spiele macht keinen Spaß!“ Seine Mannschaft hatte sich über eine Minirunde für die DM qualifiziert. Dabei konnte sich Wakendorf-Götzberg souverän gegen den Güstrower SC 09 und den TSV Wiemersdorf durchsetzen und den Landestitel gewinnen. „Das war schon enttäuschend, dass nur drei Teams gemeldet hatten“, sagte TuS-Jugendwart Jan Kröger.

Mädchenturnier in Essel statt in Wakendorf II

Drei Jahre, nachdem in Wakendorf II letztmals nationale Meisterschaften ausgerichtet wurden, hätte sich Vereinsvorsitzender Matthias Neumann gerne eine noch vollere Anlage gewünscht. „Wir hatten den Zuschlag für die Meisterschaften der Jungen und Mädchen“, erklärte Neumann. „Die Corona-Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Mädchenturnier bei uns wurde gestrichen und an den TSV Essel in Niedersachsen vergeben.“

Das hieß aber nicht, dass in Wakendorf II keine Mädchen mitspielten. Melina Thomas (13) ist bei den TuS-Jungs aktiv, weil es im Verein kein U14-Mädchen-Team gibt. „In dieser Altersklasse ist das noch erlaubt. Nächstes Jahr muss Melina in einer Mädchen-Mannschaft spielen“, erläuterte Jan Kröger.

Die meisten Teams hatten Mädchen dabei, manche spielten sogar in der Stamm-Fünf. Die Schlagmänner waren aber alle Jungs. Vor dem des MTV Oldendorf hatten die Wakendorfer vor ihrem ersten Spiel mächtig Respekt. „Der ist echt gut“, urteilte Trainer Malte Kröger, versprühte aber dennoch Zuversicht: „Das Auftaktspiel in der Vorrundengruppe wird das schwierigste. Aber wir haben gegen alle eine Chance.“

Nur Niederlagen in den Gruppenspielen

Doch sein Team zahlte Lehrgeld. Auf die 9:11-, 7:11-Niederlage gegen Oldendorf folgten ein 7:11, 6:11 gegen den späteren Titelträger MTV Rosenheim, ein 8:11, 10:12 gegen den kommenden Vizemeister TV Brettorf und ein 8:11, 6:11 gegen den Leichlinger TV – in Summe bedeutete das den letzten Platz in der Staffel.

„Unsere Gegner waren ein bisschen stärker als wir, in einigen Szenen fehlte uns aber auch das Glück. Es waren einige knappe Sätze dabei“, analysierte Malte Kröger das Abschneiden. „Und dann ist die Nervosität nicht zu unterschätzen. Es war schließlich eine Heim-DM, bei der unser Team unter den Augen der Eltern gespielt hat.“

Am zweiten Turniertag hätte der TuS mehr als nur das Spiel um Platz neun erreichen können. Im Überkreuzspiel gegen die TG Baden-Baden gab es den ersten Satzgewinn, am Ende aber doch eine 11:7-, 8:11- und 7:11-Niederlage. Wenig später glückte ein 11:7, 12:10 gegen den TV Bretten.

„Unser Schlagmann Lasse Möller musste angeschlagen raus. Tjorven Kröger rückte in die Verteidigung und Melina Thomas kam in die Mannschaft. Das Team hat gut zusammen gekämpft und verdient den neunten Platz geholt“, lobte Trainer Kröger.

Ganze Abteilung packte mit an

Der TuS Wakendorf-Götzberg heimste eine Menge Lob für die Ausrichtung der Meisterschaft ein. Der Verein hatte eine rundum gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt. Die großen Zelte als Schutz vor Regen wurden zum Glück nicht gebraucht. Das große Buffet und der Tombola-Stand hatten regen Zulauf. „Die ganze Abteilung hat angepackt und geholfen“, bedankte sich Jan Kröger.

Von Thomas Maibom