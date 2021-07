Račice

Auch am Morgen nach seinem bislang größten sportlichen Erfolg kann es Melvin Müller-Ruchholtz noch nicht ganz glauben. „Es kommt so Stück für Stück. Aber so richtig realisiert habe ich es noch nicht“, sagt der 22-Jährige, der mit seinem Partner Fabio Kress (Akademischer Ruderclub Würzburg e.V.) bei der U 23-WM in der Zeit von 6:21.29 Minuten vor der Konkurrenz aus Frankreich und Belgien mit dem Leichtgewichts-Doppelzweier ins Ziel ruderte. „Seit ich mit dem Rudern begonnen habe, war es immer mein Traum, Weltmeister zu werden. Es ist ein unglaubliches Gefühl“, sagt der Student, der für den Erster Kieler Ruder-Club startet, seinen Lebens- und Trainingsmittelpunkt inzwischen aber in Hamburg hat.

Medaille bringt Chance auf A-WM im Oktober

Ursprünglich hatte Müller-Ruchholtz von einer Fußballer-Karriere geträumt. Doch schon in der Jugend machten ihm Knieprobleme einen Strich durch die Rechnung. Ein Freund nahm ihn schließlich als 14-Jährigen mit zum Rudern. „Der hat nach einem Jahr aufgehört“, erinnert er sich. „Und ich habe einfach weiter gemacht.“ So weit, dass nun die erste A-WM in greifbare Nähe rückt – wäre da nicht Corona.

Im Olympia-Jahr ist die Weltmeisterschaft dünner besetzt, weil viele die Spiele der Weltmeisterschaft vorziehen. So bekamen alle Medaillen-Gewinner der U 23-WM die Zusage für einen Startplatz bei den „Großen“. Der Haken: Die Wettkämpfe sollen im chinesischen Shanghai stattfinden. Und dort sehen die Corona-Regeln derzeit eine zweiwöchige Quarantäne unmittelbar vor den Rennen vor – für Sportler-Körper keine Option. „Das wäre eine tolle Gelegenheit gewesen, da mal reinzuschnuppern“, sagt Müller-Ruchholtz, der die A-WM aber noch nicht ganz abgeschrieben hat. Offenbar prüft der Verband derzeit eine Verlegung des für Oktober geplanten Events ins österreichische Linz.

Vorsichtige Olympia-Träume

Nach dem Erfolg in Tschechien will sich Müller-Ruchholtz ohnehin erst einmal etwas Urlaub gönnen. Zunächst noch im Land des WM-Titels – mit ein paar Freunden erkundet er Prag, genießt es, „dass wieder ein bisschen soziales Leben möglich ist“. Nach fünf Wochen im Ruder-Tunnel mit Trainingslager und Wettkämpfen muss er sich erst einmal mit den Corona-Regeln vertraut machen, die außerhalb der Sportler-Blase inzwischen gelten. „Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass man wieder in Gruppen essen gehen kann“, sagt er und lacht.

Für mögliche sportliche Highlights in der Zukunft reicht die Vorstellungskraft des Wirtschaftsinformatik-Studenten, der noch ein Medizinstudium anstrebt, aber doch: „Olympia 2024 geistert mir schon manchmal im Kopf herum.“ Allerdings mit einer Einschränkung: „Ich will mich nicht darauf versteifen. Für mich ist das Rudern ein Hobby. Erfolge machen es zwar umso schöner, und ich kann mir auch vorstellen, dass eine Olympia-Teilnahme nicht ganz abwegig wäre, auch wenn ich dafür noch mal einen großen Sprung machen müsste. Aber das Training muss mir Spaß machen. Sonst werde ich das nicht schaffen“, sagt er.

Im Urlaub vom Boot aufs Rad

Zunächst will Melvin Müller Ruchholtz nun aber den Weltmeister-Erfolg realisieren und den Urlaub genießen. Ohne Sport kommt er dabei aber nicht aus, tauscht das Ruderboot gegen das Fahrrad: Eine Woche Bike-Packing steht auf dem Programm. „Ein bisschen Bewegung darf es schon sein“, sagt er und lacht.