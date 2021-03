Flintbek

Wer eng mit Sascha Klahn zusammenarbeitet, ist es gewohnt zu warten. Und das ist auch gut so. Der 45-jährige Fotograf aus Flintbek nimmt sich Zeit, schaut genau hin, wartet ab, hält sich hier zurück, sucht da die Nähe. Und dann drückt er auf den Auslöser.

Im Zentrum: "Das letzte Abendmahl"

Über dem Tisch Jesus und die zwölf Apostel, eine Interpretation von Leonardo da Vincis Meisterwerk. Darunter die Jugend der Füchse Berlin mit ihrem „Guru“ Bob Hanning. Das letzte Abendmahl, das zusätzlich den dritten Preis in der Sektion „Sport allgemein: Action“ gewann, ist das Zentrum der prämierten Arbeit des Autodidakten, der für KN-online schon zahlreiche Handball-Welt- und Europameisterschaften fotografisch begleitete und regelmäßig auch als Fotograf bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz ist.

Lesen Sie auch:Kieler Erfahrung soll es richten

Im Trainingszentrum „Füchse Town“, in der Geschäftsstelle am Gendarmenmarkt schenkten ihm die Spieler der A-Jugend und die Verantwortlichen das Vertrauen, ließen ihn hinter die Kulissen schauen. Dort fand Klahn die brillanten monochromen Kontraste, die seine Schwarz-Weiß-Bilder auszeichnen. „Ich wollte von vornherein alles bei dem Termin in Schwarz-Weiß machen, wollte einfach die Augen aufmachen, mir Zeit nehmen, nachdenken“, sagt der verheiratete Vater von den Söhnen Jona (9) und Henrik (6). Am Ende hielt der seit 1996 selbstständige Fotograf nicht nur die gespannte Atmosphäre vor dem A-Jugend-Spitzenspiel der Füchse gegen Magdeburg fest, sondern auch die Spuren, die die Zeit an dem DDR-Bau mit den kargen Unterkünften der Nachwuchs-Cracks in Hohenschönhausen hinterlassen hat.

Lesen Sie auch:Hanning nimmt Handballer in die Pflicht

Erschienen ist die Geschichte in dem neuen Magazin „Bock auf Handball“. Kein Wunder also, dass sich Sascha Klahn besonders freut, „dass die erste Ausgabe optisch so sehr gewürdigt wurde“. Denn Klahn ist gemeinsam mit Andre Tzschaschel Herausgeber des Magazins. „Wir lieben die Sportart Handball, und ich wollte schon immer mal so ein Magazin machen“, sagt Klahn, für den der Titel Programm ist.

"Bock auf Handball" machen

„Unser Anspruch ist es, mit jeder Geschichte Bock auf Handball zu machen. Köpfe, Charaktere, coole Typen – und dabei immer dicht dran, zeitlos sein. Unterhaltung, unabhängig von reinen Ergebnissen. Handball bestimmt Andres und mein Leben zu einem großen Teil. Den Spaß am Handball wollen wir transportieren.“ Gerade erst ist die zweite Ausgabe von „Bock auf Handball“ erschienen, die beispielsweise die Weltmeisterschaft im Januar auf ästhetische Weise aufarbeitet. In Schwarz-Weiß, mit harten Kontrasten, unerwarteten Perspektiven. Bilder, auf die sich das Warten gelohnt hat.