Amateurfußball im Norden: Das sagen die Klubs zum DFB-Beschluss

Mit einer Soforthilfe in Höhe von bis zu 12,5 Millionen Euro als Zuschuss unterstützt die Landesregierung in der Coronakrise gemeinnützige Sportvereine und -verbände in Schleswig-Holstein. "Unsere Sportvereine sind ein Eckpfeiler unserer Gesellschaft", betonte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU).