„Das ist Kiel at its best“ lobte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer erschöpft am Ende eines langen Sportnachmittages. Das Stadtoberhaupt war einer von gut 1000 Teilnehmern des 31. KN-Förde-Triathlons, die die Kieler Innenförde am Sonntag einmal mehr zum Brodeln brachten.