Großwallstadt

Einordnen. Bremsen. Nicht abheben. Im Lager der deutschen Handball-Nationalmannschaft im Sporthotel Großwallstadt gäbe es jeden Nährboden für Euphorie vor dem EM-Start am Freitag (18 Uhr/ARD) gegen Belarus. Schließlich hat das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntagabend Olympiasieger und Rekord-Weltmeister Frankreich mit 35:34 besiegt. Ungebremst war am Montag indes nur die Vorfreude. Gute und schlechte Nachrichten kamen aus der medizinischen Abteilung.

Spielmacher Weber fällt nicht aus

So wird eine Schulterblessur Spielmacher Philipp Weber vom Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg nicht von einem Einsatz in der EM-Vorrunde abhalten. Weber soll am Dienstag das komplette Mannschaftstraining absolvieren. „Nach dem Spiel hatte er ganz schöne Schmerzen. Jetzt geht es ihm deutlich besser“, berichtete Co-Trainer Erik Wudtke am Montag. „Ich bin froh, dass nichts Schlimmes passiert ist, denn Philipp ist für uns ein wichtiger Faktor“, sagte Wudtke.

Dagegen spielt Jannik Kohlbacher derzeit keine Rolle in den EM-Planungen. Der an der Leiste verletzte Kreisläufer von den Rhein-Neckar Löwen wird die Reise nach Bratislava am Mittwoch definitiv nicht mit antreten. „Wir gehen davon aus, dass wir in der Vorrunde nicht auf ihn zurückgreifen können“, so Wudtke.

Lesen Sie auch Gislason-Interview: Unwahrscheinlich wie ein Springsteen-Konzert im eigenen Wohnzimmer

Vor der Abreise nach Bratislava via Frankfurt am Main am Mittwoch will sich das Trainerteam des Deutschen Handballbundes (DHB) jedenfalls nicht vom Last-Minute-Sieg gegen Rekordweltmeister Frankreich blenden lassen. Bundestrainer Gislason sprach von einem „Lehrspiel“, in dem beide Mannschaften viel probierten. Sein „Co“ Erik Wudtke von einem „Warnsignal“: „Wir waren zunächst zu passiv, es fehlte besonders an Antizipationsverhalten. Wir sind gewarnt, denn ein Spiel beginnt in der ersten und nicht erst in der 31. Minute.“

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eben ein Sieg, der „gut tut, aber richtig einzuordnen ist“ (Linkshänder Kai Häfner), der „keine Punkte brachte, aber gut für die Moral war. Eben nur ein Freundschaftsspiel“ (Kiels Kreisläufer Patrick Wiencek). Er sei jetzt, sagte der 32-Jährige vom THW Kiel, der zugleich ältester Akteur der DHB-Auswahl ist, „der Opa der Mannschaft“. „Ich fühle mich noch gar nicht so alt, aber die vielen jungen Spieler sind trotzdem eine andere Generation, führen ein ganz anderes Leben als ich“, sagte der verheiratete Vater von zwei Kindern. Im Kreise „vieler guter Typen“, so Wiencek, komme kein Lagerkoller auf. Bis zur Abreise nach Bratislava sorgen eine Dartsscheibe, eine Mini-Tischtennisplatte, Kartenspiele wie „Witches“ und „Wizard“ für gute Laune. Rechtsaußen Timo Kastening beschreibt die Stimmung so: „Die sind heute doch alle elektro- und internetabhängig. Aber beim Darts oder Kartenspielen sind wir dann doch alle zusammen und haben Spaß.“