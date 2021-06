Berlin

Zunächst entspann sich ein Punkt-Festival. Die Rebels variierten zwischen Pässen auf Jason Harris und Laufspiel über Paul Morant, der den verletzt fehlenden Runningback Andreas Betza vertrat. Die Kieler kamen über Läufe von Frithjof Richter auf einige Yards Raumgewinn, doch reichten sie selten für ein neues First Down. Zudem scheiterten viele Pass-Versuche von Quarterback Joe Germinerio, so dass die Hurricanes in der ersten Halbzeit der gegnerischen Endzone nie gefährlich nahe kamen.

Anders die Rebels, bei denen sich Morant nach dem ersten Viertel warmgelaufen hatte und sich schließlich selbst mit dem ersten Touchdown der Partie belohnte.

In der Folge konnte die Kieler Defense zwar einige Pässe von Rebels-Quarterback Darius Wade verteidigen, den US-Amerikaner auch zweimal sacken. Gleichzeitig warf sie sich durch zwei Strafen gegen Matthias Reimann selbst zurück und fing sich kurz vor der Pause doch noch den zweiten Touchdown: Zunächst hatte Jan-Niklas Makoben Wade gesackt, die Rebels so im vierten Versuch auf die 14-Yard-Distanz zum neuen First Down gezwungen. Dann feuerte der Quarterback aber einen passgenauen 40-Yard-Wurf in die Kieler Endzone ab, den Harris spektakulär fing.

Hurricanes steigern sich im Angriff

Mitte des dritten Viertels nahm das Kieler Spiel Fahrt auf, Richter konnte einige läuferische Akzente setzen, dann aber wurde die Partie von der Verletzung des Berliner Defensive Backs Harry Geibling überschattet, der nach neunminütiger Spielunterbrechung mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste.

Die Kieler fanden anschließend schneller in die Partie zurück, Germinerio konnte Receiver Weston Carr nun in Szene setzen, zirkelte den Ball über mehr als 40 Yards in die Arme seines Landsmanns, der mit seinem vierten Touchdown der Saison und mithilfe des Extrapunktes durch Kicker Marlin Precht auf 7:14 verkürzte. Ansonsten blieb Carr aber blass.

Stattdessen konterten die Rebels sofort mit einem weiten Lauf von Wade bis in die Red Zone, den Morant für seinen zweiten Touchdown-Lauf des Tages nutzte.

Die Kieler gaben weiter Gas, kamen nun in größeren Schritten übers Feld. Germinerio setzte Receiver Michel Peschel und Runningback Lorenz Rotermund ein und lief schließlich selbst zum nächsten Hurricanes-Touchdown.

Kielern läuft die Zeit davon

Gut sechs Minuten blieben den Canes, um noch Zählbares aus der Hauptstadt mitzunehmen. Dagegen stemmten sich aber vor allem Wade und Morant, die für Berlin die Drives am Leben hielten und die Uhr gegen die Canes ticken ließen. Als Paul Morant knapp eineinhalb Minuten zum dritten Mal den Weg in die Kieler Endzone fand, war die Partie endgültig entschieden.

Damit blieben die Kieler trotz ihrer besten Saisonleistung ohne Punktgewinn. Kommenden Sonnabend kommt der nächste Härtetest auf die Mannschaft von Headcoach Timo Zorn zu: Um 15 Uhr empfangen sie die New Yorker Lions aus Braunschweig. Der Meister von 2019 ist auch in dieser Spielzeit noch ungeschlagen.