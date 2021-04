Während die Handball-Nationalmannschaft in der Nacht zu Sonntag aus Bosnien-Herzegowina zurück nach Stuttgart flog, brach für Abwehr-Recke Finn Lemke das nächste Lebensjahr an. Im Tunnel der Olympia-Vorbereitung nur eine Randnotiz. Der Fokus gilt dem nächsten Test am Sonntag gegen Estland.