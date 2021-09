Kiel

Aus dem Pokal lernen, mit vollem Schwung gegen einen Liga-Mitfavoriten zum Saisonauftakt. Das Motto der Adler vom Kieler TV zum Start in die Zweite Volleyball-Bundesliga Nord der Männer ist klar: Auch wenn der Spielplan gleich einen schweren Auswärtsauftritt beim TuS Mondorf (Sonnabend, 19 Uhr) beschert, stellt Trainer Matthes Behlen sein Team auf Sieg ein: „Wir können ohne Druck losspielen. Mondorf ist einer meiner Titelfavoriten, wir haben die längste und schwerste Anfahrt der Saison vor uns. Die Pokal-Niederlage gegen Warnemünde war ein rechtzeitiger Weckruf. Also wir fahren dahin, um zu gewinnen.“

Behlen macht deutlich: Adler haben Bock auf die neue Saison

Trainer Behlen macht es mit jeder Faser deutlich: Die Adler haben richtig Bock auf diese Saison. Nach dem Corona-Jahr sind sie heiß darauf, sich endlich wieder vor großem Publikum präsentieren zu können. Zum ersten Heimspiel am 18. September gegen den VC Bitterfeld-Wolfen wird die Auslastung der Halle zwar noch auf rund 50 Prozent begrenzt sein, danach aber sollte die neue Landesverordnung (ab 20. September) greifen. Dann wird die Hein-Dahlinger-Halle wieder zum Kieler Volleyball-Tempel.

Namhafte Verstärkungen bei der Konkurrenz

„Wir freuen uns riesig auf das Publikum. In der vergangenen Saison hat unsere Wechseltruppe zwar immer mächtig Gas gegeben und für Stimmung gesorgt, aber ohne Zuschauer ist es eben doch eine merkwürdige Atmosphäre“, sagt Behlen. Mit den Fans im Rücken setzen die Adler darauf, den Nimbus als unschlagbare Heimmannschaft fortzusetzen – trotz veränderter Rahmenbedingungen. Denn einige Konkurrenten haben in Sachen Kaderstärke ordentlich nachgelegt. Der Moerser SC hat mit Marcin Kapusniak den besten Zuspieler der Liga geholt und macht keinen Hehl daraus, dass der Aufstieg in die Erste Liga das Saisonziel ist. Mondorf sicherte sich die Dienste von Lennart Bevers, dem wohl besten Libero der Zweiten Liga. Und Schüttorf holte gleich vier neue Spieler, darunter drei Kanadier, in die Grafschaft Bentheim.

Der KTV-Kader 2021/22 Zuspiel: Max Behlen, Moritz Behr; Libero: Mats Bürger, Bengt Sievers; Außenangriff: Jonathan Erdmann, Markus Gennermann, Jenne Hinrichsen, Peter Klaua, Sebastian Tanner; Mittelblock: Robin Hanke, Janosch Maas, Olaf Müller; Diagonalangriff: Lukas Radzuweit, Lasse Wittmüss; Trainer: Matthes Behlen; Co-Trainer: Arian Söhlbrandt; Mannschaftsarzt: Dr. Jens Lassen.

KTV Adler setzen auf mannschaftliche Geschlossenheit

Die Adler setzen auf Konstanz und mannschaftliche Geschlossenheit. Mit Jonathan Erdmann wird zudem ein Beach-Ass zum Kader stoßen, der am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften von Timmendorfer Strand erst im Viertelfinale an den späteren Deutschen Meistern scheiterte. „Unsere Stärke ist das Team“, sagt Matthes Behlen, der aber auf dem Spielfeld insbesondere die erfahrenen Spieler als seinen verlängerten Arm sieht: Libero Bengt Sievers, Zuspieler Moritz Behr sowie Olaf Müller und Robin Hanke im Mittelangriff. „Bengt ist eine Bank, Moritz kann das Spiel sehr gut steuern, Olaf bringt große Erfahrung ein, und Robin ist unser stärkster Athlet. Wenn er gut unterwegs ist, dann ist er kaum zu halten.“

Behlens Saisonziel: „Wollen uns oben etablieren“

In Sachen Saisonziel gibt sich der Trainer nach den Top-Resultaten der vergangenen Spielzeiten – mit dem Höhepunkt der aktuellen Vizemeisterschaft – zurückhaltend: „Wir wollen uns oben etablieren. Aber die Unterschiede zwischen den ersten Acht sind sehr eng, da kann jeder jeden schlagen, und man ist schnell im Mittelfeld. Aber wenn es uns gelingt, unsere Heimstärke weiter auszuspielen und auswärts mehr Punkte zu holen, dann sollten wir gut dabei sein. Allerdings werden die anderen Mannschaften nach der vergangenen Saison alles daran setzen, uns zu Hause zu knacken“, so Behlen.

Spielplan der KTV-Adler Sbd., 11.09.2021 (19 Uhr): TuS Mondorf – Kieler TV Sbd., 18.09.2021 (20 Uhr): Kieler TV – VC Bitterfeld-Wolfen Sbd., 25.09.2021 (20 Uhr): TV Baden – Kieler TV Sbd., 2.10.2021 (19 Uhr): Kieler TV – TuB Bocholt Sbd., 16.10.2021 (19:30 Uhr): VV Human Essen – Kieler TV Sbd., 30.10.2021 (20 Uhr): Kieler TV – USC Braunschweig Sbd., 13.11.2021 (18 Uhr): Moerser SC – Kieler TV Sbd., 20.11.2021 (20 Uhr): Kieler TV – SV Warnemünde Sbd., 27.11.2021 (19 Uhr): Kieler TV – VCO Berlin Sbd., 28.11.2021 (15 Uhr): Kieler TV – PSV Neustrelitz So., 5.12.2021 (16 Uhr): FC Schüttorf 09 – Kieler TV Sbd., 11.12.2021 (20 Uhr): Kieler TV – SV Lindo-Gransee Sbd., 18.12.2021 (20 Uhr): Kieler TV – TuS Mondorf Sbd., 15.1.2022 (19 Uhr): VC Bitterfeld-Wolfen – Kieler TV So., 16.1.2022 (16 Uhr): VCO Berlin – Kieler TV Sbd., 22.1.2022 (20 Uhr): Kieler TV – TV Baden Sbd., 5.2.2022 (20 Uhr): Kieler TV – VV Human Essen Sbd., 12.2.2022 (19:30 Uhr): USC Braunschweig – Kieler TV Sbd., 26.2.2022 (20 Uhr): Kieler TV – Moerser SC Sbd., 12.3.2022 (18:30 Uhr): SV Warnemünde – Kieler TV Sbd., 19.3.2022 (19 Uhr): TuB Bocholt – Kieler TV Sbd., 26.3.2022 (19 Uhr): PSV Neustrelitz – Kieler TV Sbd., 9.4.2022 (20 Uhr): Kieler TV – FC Schüttorf 09 Sbd., 23.4.2022 (19 Uhr): SV Lindow-Gransee – Kieler TV

Das erste Spiel gegen Mondorf wird gleich ein Gradmesser. Nach dem verlorenen Spiel im Regionalpokal gegen Liga-Konkurrent Warnemünde haben die Adler noch einmal nachjustiert. „Natürlich wollten wir nicht verlieren, aber das 1:2 gegen Warnemünde hat uns auch Gelegenheit gegeben, ein paar individuelle Nachbesserungen vorzunehmen. Wir wissen, was uns in Mondorf erwartet.“

Moritz Behr fehlt beim Spiel in Mondorf

Die Taktik wird sein, das Zusammenspiel des neuen Mondorfer Liberos mit seinen Nebenleuten zu unterbinden. Behlen: „Bei uns selbst wird es darauf ankommen, die ganze Breite des Angriffs, vor allem auch schnell und durch die Mitte, zu nutzen. Denn der Außenblock von Mondorf ist stark und darf nicht zum Zuge kommen.“ Ein Knackpunkt wird sein, wie gut das Kieler Zuspiel funktioniert. Moritz Behr reist nicht mit nach Bonn, so dass Max Behlen diese Verantwortung schultern muss.