Kiel

Mit vollem Ehrgeiz, aber noch reduziertem Publikum gehen die KTV Adler am Sonnabend (20 Uhr) in ihr erstes Saison-Heimspiel der Zweiten Volleyball-Bundesliga. Die neue Landesverordnung mit der Aufhebung von Zuschauerbegrenzungen beim Sport greift noch nicht, und für eine Ausnahmegenehmigung als Zweitliga-Verein war die Zeit zu knapp. So werden die Adler auf die Unterstützung von nur 235 Zuschauern in der Hein-Dahlinger-Halle setzen können, wenn mit dem VC Bitterfeld-Wolfen ein Überraschungsteam des ersten Spieltages in Kiel aufschlägt.

Zuspieler Moritz Behr ist zurück im KTV-Kader

Die Bitterfelder trotzten dem Aufstiegsaspiranten Moers vor einer Woche ein 2:3 ab. „Wir sind gewarnt, gehen aber selbstbewusst ins Spiel“, so Adler-Trainer Matthes Behlen. Der etatmäßige Zuspieler Moritz Behr, der zum Saisonstart fehlte, ist mit von der Partie. Mit einem verbesserten Zusammenspiel von Zuspiel und Angriff wollen die Adler daher Druck aufbauen – nicht nur gegen Bitterfeld, sondern auch in den kommenden Wochen. Behlens Devise: „In die Herbstferien wollen wir mit drei Siegen gehen!“