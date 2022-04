Kiel

Die Volleyball-Adler des Kieler TV humpeln dem Saisonende in der Zweiten Bundesliga entgegen: Seit zwei Monaten warten die Kieler auf einen Sieg, doch auch mit dem Heimpublikum im Rücken reichte es zum Auftakt des doppelten Heimspiel-Wochenendes nicht zum erhofften Erfolg. Im Mittelfeld-Duell gegen den FC Schüttorf stimmte die Stimmung in der Hein-Dahlinger-Halle und über weite Phasen auch der Kampfgeist, aber in den entscheidenden Phasen fehlte den Kielern der letzte Punch. Nach dem 0:3 (23:25, 23:25, 20:25) liegt die Hoffnung, mit einem Sieg einen guten Eindruck bei den eigenen Fans zu hinterlassen, am Sonntagnachmittag (16 Uhr) im finalen Heimspiel gegen den bereits als Absteiger feststehenden VV Humann Essen.

Nach dem letzten Ballwechsel am Sonnabend schnappte sich Schüttorfs Co-Trainer Diedrich Lammering die Anzeigentafel vom Anschreibertisch und baute sie vor der eigenen Mannschaft auf. Mit einem glatten 3:0 hatten die Niedersachsen nicht gerechnet, die zum Saisonbeginn wochenlang das Tabellenende zierten und nun auf Rang sieben (beste Platzierung in dieser Spielzeit) kletterten. Die Kieler Kurve zeigt dagegen in die andere Richtung. Zum Saisonstart ein Spitzenteam ist der angestrebte Podiumsplatz bereits vor Wochen außer Sicht geraten, vielmehr droht von Platz sechs ein weiteres Abrutschen.

KTV Adler ist das große Saisonziel verloren gegangen

„Platz drei ist zu früh in der Saison weg gewesen. Damit ist uns ein großes Ziel verloren gegangen. Denn ob es am Ende Platz fünf oder acht ist, danach fragt in ein paar Wochen niemand mehr“, trauerte KTV-Teamkapitän Moritz Behr den verpassten Chancen hinterher.

Während die Schüttorfer alle Wucht in diese Partie steckten und durch ihren kanadischen Profi Cameron Branch über die Diagonalposition kraftvolle Punktgewinne feierten, fehlte den Gastgebern in den entscheidenden Satzphasen der Druck im Aufschlag und Angriff. „Es waren nur ein paar Kleinigkeiten, nicht die perfekte Abstimmung oder eine falsche Entscheidung im Angriff. In den ersten beiden Sätzen fehlten nur ein paar Prozent“, analysierte Kiels Zuspieler Behr. „Sehr schade, denn die Stimmung in der Halle war gut. Und auch die Einstellung der Mannschaft stimmte, aber es fehlte der Killerinstinkt.“

FC Schüttorf in den entscheidenden Phasen überlegen

Nach diversen Spieler-Ausfällen in dieser Saison müssen die Kieler in den verbleibenden Spielen auch auf ihren Trainer Matthes Behlen verzichten, der sein Amt kurzfristig aus Krankheitsgründen an Arian Söhlbrandt übergab. Der ehemalige Co-Trainer sprang vor einer Woche ein. „Nach einem Jahr, in dem ich nicht mehr im Training mit der Mannschaft zusammen war, ist das sehr wenig Zeit gewesen. Deshalb musste die Mannschaft viele Aufgaben selbst übernehmen. Ich habe versucht, den Input mit der Sicht von außen einzubringen“, so Söhlbrandt. Seine Forderung im Spielverlauf: Den Druck erhöhen! Dafür setzte er selbst auch einen Doppelwechsel ein, um eine komplette Dreier-Angriffsreihe ans Netz zu bringen, und verlangte nach hohem Aufschlagrisiko. Doch es reichte nicht. Schüttorf konterte das Kieler Bemühen durch engagierte Abwehr, gut gestellten Block und harten Angriff aus.

KTV Adler: Behlen, Behr, Erdmann, D’Argento, Gennermann, Hanke, Hinrichsen, Klieber, Lorenzen, Maas, Sievers, Tanner, Lasse Wittmüss, Momme Wittmüss.