Kiel

Corona-Lockerungen in Aussicht, Ungewissheit vor der Tür: Die Zweitliga-Volleyballer des Kieler TV stecken vor der geplanten Partie gegen VV Human Essen (Sonnabend, 20 Uhr) im Gefühlszwiespalt. Während die kommende Landesverordnung zur Pandemie-Eingrenzung die Chance eröffnet, dass die Saison vernünftig zu Ende gespielt wird, droht am Sonnabend der erste Spielausfall der Adler. Die Gäste aus Essen haben bei der Volleyball-Bundesliga (VBL) eine Verlegung des Partie beantragt.

Die Kieler Adler sind sich unsicher, wie sie eine mögliche Spielabsage einordnen sollen – auch Zuspieler Moritz Behr. Der 28-Jährige ist nach einer Knochenhautreizung oberhalb des Sprunggelenks am Montag wieder voll in das Training eingestiegen, sieht sich aber noch nicht bei 100 Prozent. Eine Woche zusätzliche Pause würde bei der weiteren Genesung helfen.

Adler kompensieren Probleme mit großem Unterbau

Gleichwohl haben die Kieler im Saisonverlauf trotz aller Ausfälle nie eine eigene Spielabsage in Betracht gezogen. „Wir müssen es nehmen, wie es ist. Ich bin kein Freund davon, Ausreden zu suchen. Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir mit dem breiten Unterbau auch so Spiele gewinnen können“, sagt Behr. Die Sprunggelenksschmerzen des Zuspielers waren am Doppelspieltag vor drei Wochen aufgebrochen. Ein taubes Gefühl spürte er schon vorher, in der Partie gegen den VCO Berlin wurden die Schmerzen so stark, dass er sich auswechseln ließ. „Ich war schließlich immer einen Schritt zu spät“, so Behr. Zwei Wochen Physiotherapie brachten deutliche Besserung, unter Belastung ist aber immer noch ein Schmerz da.

Behr reiht sich ein in eine schier endlose Leidensgeschichte der Adler in der laufenden Saison. Daraus resultiert mit Platz fünf eine Position, von der aus nicht mehr viel nach oben geht, die aber auch nach unten gut abgesichert scheint. „In der vergangenen Saison waren wir wenig betroffen und sind gut zusammengewachsen. Jetzt können wir nicht mehr auf dem Niveau wechseln wie im letzten Jahr“, sagt Behr, sieht in der Situation aber auch eine Chance: „Das Team steht vor dem Umbruch. Es ist top, dass die Spieler aus der zweiten Mannschaft trotz ihrer eigenen Spiele immer wieder zur Verfügung stehen. Es ist für sie auch eine Gelegenheit, sich für das nächste Jahr zu präsentieren.“

Spaß am Spiel soll die Kieler in der Erfolgsspur halten

Die zahlreichen Wechsel im Kieler Angriff stellen indes hohe Anforderungen an die Schaltzentrale der Adler: „Jeder Spieler hat ein anderes Timing. Die Passgeschwindigkeit muss darauf angepasst werden. Als Zuspieler muss man vor jedem Ball überlegen, wie braucht wer den Ball, damit er bestmöglich in Szene gesetzt wird“, berichtet Behr. „In der Stammformation ist das Spiel natürlich routinierter. Aber die Pässe sind aus dem Training abgesprochen. Und am Ende ist die Entwicklung im Volleyball ohnehin nie abgeschlossen.“

Während der Angriff viele Wechsel in dieser Saison bot, konnte sich Behr in der Zulieferung seiner Bälle auf große Erfahrung verlassen. Libero Bengt Sievers und Annahmespezialist Jenne Hinrichsen bilden einen Annahmeriegel, die große Sicherheit für das Team ausstrahlt. „Unsere Annahme und die Abwehr sind ein Prunkstück.“ So haben die Kieler trotz des Gefühls, in einer Art Zwischensaison zu stecken, Spaß am Spiel. „Das soll auch so weitergehen. Gerade zuhause wollen wir weiter erfolgreich spielen“, sagt Behr und blickt auf die kommende Saison: „Ich habe meine Zusage gegeben, bin voll dabei. Ich übernehme aber auch gern eine Mentorenrolle, um den Umbruch weiter fortzuführen.“ Denn beruflich stehen für den Lehramtsstudenten die nächsten großen Schritte an. Aktuell arbeitet er bereits als Aushilfslehrer, im kommenden Semester folgt die Masterarbeit, und dann soll es in das Referendariat gehen.