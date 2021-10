Kiel

Schnelle Kombinationen, lange Rallys, mächtige Blocks: Beim 3:1-Sieg (25:16, 24:26, 27:25, 25:17) gegen den USC Braunschweig lieferten die Zweitliga-Volleyballer der KTV Adler und ihre Gäste ein Spiel für die Galerie – und die Popularität von Sido.

Adler ohne Radzuweit, Müller und Erdmann

„Es war die erwartet schwere Partie“, atmete Adler-Trainer Matthes Behlen nach dem letzten Ballwechsel durch. Die Ausfälle von Lukas Radzuweit, Olaf Müller (beide verletzt) und Jonathan Erdmann (beruflich verhindert) hatten für einige Sorgen im Kieler Trainerstab gesorgt. Von Verunsicherung war im ersten Satz auf dem Feld allerdings nichts zu spüren. Im Gegenteil: Gezielt setzten die Adler den USC-Spielertrainer Antti Poikela unter Druck. „Es ist uns sehr gut gelungen, Antti aus dem Spiel zu nehmen“, stellte Behlen zufrieden fest, dass seine Vorgaben umgesetzt wurden.

Mit dem variantenreichen Spiel und den harten Angriffen konnten die Gäste nicht umgehen, hatten zudem Probleme mit der Deckenhöhe in der Dahlinger-Halle. Gleich fünf Abwehrversuche prallten gegen die Stahlträger und sorgten somit für einfache Kieler Punkte. Die Gefahr, dass der Abend nur ein kurzes Vergnügen bieten würde, wurde allerdings im zweiten Satz gebannt. Poikela nahm auf der Bank Platz, Braunschweig hatte sich auf die Gegebenheiten eingestellt, Adler schien zu sicher und agierte nicht mehr mit dem gleichen Druck. Es entwickelten sich lange Ballwechsel mit spektakulären Abwehraktionen auf beiden Seiten. Einen schnellen Rückstand drehte Lasse Wittmüss zwar mit einer Serie von Sprung-Flatteraufschlägen, doch der USC blieb bissig, ließ sich auch von zwei Kieler Satzbällen nicht beeindrucken und schaffte den Satzausgleich.

Beide Mannschaften hatten sich inzwischen auf ein Top-Niveau gepusht. Vor allem die Mitten agierten zunehmend stark. Während Behlen beklagte, dass seine Adler USC-Mittelblocker Börge Albers nicht in den Griff bekamen, war es auf Kieler Seite Janosch Maas, der sich in Szene setzte. „Wir haben etwas gebraucht, um den gegnerischen Block auseinander zu ziehen, aber dann lief es sehr gut“, freute sich Kiels Zuspieler Moritz Behr über die gelungenen Schnellangriffe mit Maas. Der 2,06-Meter-Riese setzte seine Spannweite ein, um über den USC-Block hinweg die Bälle zu versenken und seinerseits die USC-Angriffe wegzufingern. Wiederholt hatte Hallen-DJ Rainer die Gelegenheit, mit den 380 Zuschauern „Mein Block, mein Block, mein Block!“ von Deutsch-Rapper Sido zu intonieren.

Lesen Sie auch Radzuweit fehlt Adler nach Schulter-OP monatelang

Nachdem der dritte Satz für die Kieler noch unnötig eng wurde, war der vierte Durchgang wieder von Souveränität, schnellen Behr-Zuspielen über die Mitte und Außen und den langen Blockarmen von Maas geprägt. Robin Hanke vollendete schließlich mit einem Ass zum 3:1-Sieg.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben zu Hause die weiße Weste behalten. Das war ein wichtiges Signal an die Liga vor dem schweren Spiel in Moers in zwei Wochen“, so Behlen, der weiterhin feststellen konnte: „Gut, dass wir einen breiten Kader haben und mit 14 Spielern in die Saison gestartet sind. Es zahlt sich jetzt aus, dass auch der zweite Anzug sehr gut sitzt.“

KTV Adler: Behlen, Behr, Bürger, Gennermann, Hanke, Hinrichsen, Klaua, Lorenzen, Maas, Sievers, Tanner, Wittmüss.