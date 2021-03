Kiel

Die hoch gehandelten Gäste aus Warnemünde, mit zuletzt zwei Siegen gegen die Spitzenteams Lindow und Moers im Rücken, starteten in der Hein-Dahlinger-Halle schläfrig. Im ersten Satz offenbarten die Gäste große Probleme bei der Annahme – und leisteten sich zu viele Patzer bei eigenem Aufschlag. So endete auch der erste Satz nach einem Warnemünder Aufschlagfehler mit 25:17 für den KTV.

KTV-Trainer Matthes Behlen fehlte in der Halle

„Wir haben variabel angegriffen, wenig Fehler gemacht und Warnemünde damit offenbar beeindruckt“, sagte KTV-Trainer Matthes Behlen, der das Spiel krankheitsbedingt nicht in der Halle, sondern von Zuhause am Livestream sah.

Im zweiten Satz ein ähnliches Bild, doch der KTV agierte bei Aufschlägen nun mit etwas weniger Druck und der SVW nach der Hereinnahme von Libero Lucas Kowalkowski etwas sicherer in der Annahme. Mit einem Angriff über Diagonalspieler Lukas Radzuweit zum 13:9 konnte sich der KTV erstmals komfortabel absetzen und baute den Vorsprung bis zum Satzende auf 25:19 aus.

KTV lässt im dritten Satz nach

Richtig eng ging es in Satz drei zu. „Dann war es genau das Spiel, das wir im Vorfeld erwartet hatten“, sagte Adler-Kapitän Olaf Müller, der zum MVP gewählt wurde: „Hart umkämpfte Ballwechsel, sehr gute Abwehraktionen auf beiden Seiten. Dass wir den Satz am Ende gewuppt haben, war sehr wichtig.“ Coach Behlen sah, dass sein Team im dritten Satz vor allem bei den Aufschlägen nachließ. „Damit haben wir sie eingeladen, über ihre beiden starken Außen zu Punkten zu kommen.“

Warnemünde ging mit einer 16:15-Führung in die technische Auszeit. Der KTV, nicht aus der Ruhe gebracht, mit dem Break zum 24:22. Den ersten Matchball konnten die Gäste noch abwehren, ehe der starke Peter Klaua das Spiel entchied. „Der dritte Satz hat gezeigt, dass wir in der Woche noch nachjustieren müssen, um das, was sie da an Stärken ausgepackt haben, auch im nächsten Spiel entschärfen zu können“, sagte Behlen im Hinblick auf das Rückspiel am kommenden Sonntag (16 Uhr) in Warnemünde.