Volleyball: KTV Adler mit Niederlage und Sieg zum Heim-Finale

Kiel

Die Volleyball-Adler des KTV humpeln dem Saisonende in der Zweiten Bundesliga entgegen: Zwei Monate warteten die Kieler auf einen Sieg, verlängerten die Leidenszeit am doppelten Heimspiel-Wochenende noch um einen Tag, als sie im Mittelfeld-Duell gegen den FC Schüttorf am Sonnabend klar mit 0:3 (23:25, 23:25, 20:25) unterlagen. Einen Tag später hielten sich die Kieler dann aber in der Hein-Dahlinger-Halle schadlos, besiegten den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenvorletzten Humann Essen mit 3:0 (25:18, 25:23, 25:13).

Stimmung und Lust aufs Spiel stimmten bei den Adlern auch schon am Sonnabend. Vor großer Kulisse fehlte gegen den FC Schüttorf allerdings der richtige Punch, um in den entscheidenden Satzphasen die Siegpunkte für sich zu verbuchen. Den hatte indes der Gast aus Niedersachsen – vor allem in Person des kanadischen Profis Cameron Branch, der über die Diagonalposition sowohl aus der vorderen Reihe als auch aus dem Hinterfeld wuchtige Punktgewinne feierte. „Es waren in den ersten beiden Sätzen nur ein paar Kleinigkeiten – nicht die perfekte Abstimmung oder eine falsche Entscheidung im Angriff. Es fehlten nur ein paar Prozent“, analysierte Kiels Teamkapitän und Zuspieler Moritz Behr.

Nach der Niederlage gegen Schüttorf agierte Adler ausgeschlafen gegen Essen

Die paar Prozent versuchte Kiels Interimscoach Arian Söhlbrandt zwar herauszukitzeln, aber er hatte nicht viel Zeit zur Vorbereitung auf das Wochenende gehabt. Nachdem Trainer Matthes Behlen krankheitsbedingt bis zum Saisonende ausfällt, hatte der ehemalige Co-Trainer vor einer Woche die Mannschaft übernommen. „Nach einem Jahr, in dem ich nicht mehr im Training mit dem Team zusammen war, ist das sehr wenig Zeit gewesen. Deshalb musste die Mannschaft viele Aufgaben selbst übernehmen. Ich habe versucht, den Input mit der Sicht von außen einzubringen“, so Söhlbrandt. Er forderte Druck vor allem im Aufschlag ein. Das trieb indes die Fehlerquote beim ersten Ball hoch.

Nachdem die aufstrebende Mannschaft aus Schüttorf, zum Saisonbeginn lange Tabellenletzter und inzwischen auf Rang sieben, die Punkte aus der Dahlinger-Halle entführt hatten, sollte es mit dem letzten Saisonauftritt vor Heimpublikum klappen. Söhlbrandt hatte Zurückhaltung bei der Geburtstagfeier von Teammitglied Momme Wittmüss gefordert. Und seine Spieler agierten ausgeschlafen, mitunter allerdings auch zu nachlässig gegen die jungen Gegner.

Abschied von fünf Spielern am letzten Heimspiel-Wochenende

Während am Vortag der Kieler Block selten eine Hand an den Ball bekam, stand die Netzabwehr nun sicher. Mit einer agilen Sicherung und schnellen Beinen in der Abwehr blieben die Essener allerdings in umkämpften Ballwechseln immer gefährlich. Dazu kam, dass die Gastgeber nach guten Phasen die Spannung nicht immer hoch halten konnten und so die Partie über zwei Sätze spannend blieb. Dann allerdings war die Essener Kraft, die vom Sonnabend ein Fünf-Satz-Spiel in den Beinen hatten, aufgebraucht.

Mit einem kraftvollen Schmetterball punktete Sebastian Tanner zum Sieg in seinem letzten Heimspiel für die Adler. Er wird die Mannschaft nach der Saison ebenso verlassen wie Lasse Wittmüss, Markus Gennermann und Olaf Müller. Max Behlen legt zudem eine Pause ein. Alle wurden offiziell vor dem Kieler Publikum mit einem „Legenden-Trikot“ verabschiedet.

KTV Adler: Behlen, Behr, Erdmann, Argento, Gennermann, Grewe, Hanke, Hinrichsen, Klieber, Lorenzen, Maas, Sievers, Tanner, Lasse Wittmüss, Momme Wittmüss.