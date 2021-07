Kiel

Der Fahrplan der KTV Adler für die kommende Saison in der Zweiten Volleyball-Bundesliga Nord steht seit einigen Wochen: Am Sonnabend, 11. September, 19 Uhr, schlagen die Adler beim TuS Mondorf für die neue Spielzeit auf. Eine Woche später, am 18. September, 20 Uhr, empfängt der KTV dann Bitterfeld-Wolfen zum Heimspiel-Auftakt in der Hein-Dahlinger-Halle – voraussichtlich erstmals wieder vor Fans.

Dauerkartenvorverkauf beim KTV beginnt – aktuell wären 235 Zuschauer erlaubt

Ab Sonntag, 1. August, will der Klub mit dem Dauerkartenvorverkauf beginnen. Rund 100 Abonnements sind bereits reserviert, heißt es vom KTV.

Wie viele Zuschauer beim ersten Heimspiel in der gut 500 Zuschauer fassenden Hein-Dahlinger-Halle erlaubt sein werden, steht noch nicht fest. Am Montag, 26. Juli, trat die neue schleswig-holsteinische Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus in Kraft. „Mit der neuen Verordnung dürften wir 210 Sitzplätze und wohl 25 Stehplätze vergeben“, teilt Wirtschaftsrat Michael Sevenheck auf Anfrage mit. Bis zum Saisonstart könnten sich die Vorgaben noch ändern.