Volleyball: Kieler TV verliert Zweitligaauftakt beim TuS Mondorf 2:3

Bonn

Auf der Autobahn ausgebremst, zum Start ins Spiel nicht den richtigen Gang gefunden, dann Gas gegeben und schließlich einen Punkt ins Ziel gebracht: Der Saisonstart der Zweitliga-Volleyballer der KTV-Adler geizte nicht mit Spannung. Am Ende des langen Auswärtstrips zum TuS Mondorf stand eine knappe 2:3-Niederlage (17:25, 22:25, 25:23, 25:22, 12:15) für die Mannschaft von Matthes Behlen, die daraus viel Schwung für das erste Heimspiel (Sonnabend, 20 Uhr gegen) mitnimmt.

Stau auf der Anreise: Bis Hannover brauchten die KTV-Adler vier Stunden

Mit schweren Beinen gingen die Kieler in Bonn in den ersten Satz. Intensive Staus auf der Anreise warfen die Spielvorbereitung um. „Allein bis Hannover haben wir vier Stunden gebraucht, danach sind wir über die Dörfer geschlichen, um überhaupt rechtzeitig da zu sein. Wir hatten nur wenig Zeit, um uns die Beine zu vertreten“, so Trainer Behlen.

Zu wenig Druck beim KTV in Aufschlag und Angriff

Als Entschuldigung für die knappe Niederlage wollte er das aber nicht verstanden wissen. Vielmehr mussten die Adler erkennen, dass die Liga-Mitfavoriten hoch konzentriert in das Spiel gingen. Weder über den Aufschlag noch über den Angriff konnte die Behlen-Truppe Druck auf die Mondorfer ausüben. Doch mit zunehmender Spieldauer änderte sich das. Nach dem knappen zweiten Durchgang steigerten sich Spielfreude und Durchschlagskraft auf Kieler Seite. „Das Team hat auch nach dem 0:2-Rückstand nie den Mut verloren. Es kam viel Unterstützung von innen“, so Behlen. Die Folge: mehr Druck im Aufschlag, erfolgreiche Aktionen im Block. Auch Punktrückstände wurden umgebogen und so noch der Tiebreak erzwungen.

Aufholjagd der KTV-Adler führte nicht mehr zum Sieg

„Wenn man so zurückkommt, will man natürlich auch das Spiel gewinnen. Aber wir haben zum Beginn des fünften Satzes unsere Chancen nicht genutzt, sind immer einem Rückstand hinterhergelaufen. Am Ende hatten wir auch nicht mehr ausreichend Aufschlagdruck.“ Etwas traurig sei das Team, dass es sich nach der tollen Aufholjagd nicht mit einem Sieg belohnt habe, so Behlen. Aber in dem Wissen, anders als in der vergangenen Saison in Bonn nicht klar untergegangen zu sein, sondern den ersten Saisonpunkt ergattert zu haben, nahmen die Adler ein gutes Gefühl mit auf die lange Rückreise.

KTV Adler: Behlen, Hanke, Hinrichsen, Klaua, Maas, Müller, Radzuweit, Sievers, Tanner, Wittmüss.