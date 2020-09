Kiel

Am Montag hatte KN-online über die Chat-Affäre berichtet. Bereits vor einem Jahr hatte der Kieler TV seinem Honorartrainer wegen des Verstoßes gegen den Ehrenkodex des Landessportverbandes Schleswig-Holstein fristlos gekündigt. In einem intensiven, mehrere Monate anhaltenden Whatsapp-Chat hatte der 29-jährige Trainer Grenzen von gebotener Distanz und Intimsphäre des damals 14-Jährigen verletzt. Das hatte auch das Landgericht in einem Beschluss zur Prozesskostenbeihilfe bestätigt.

Volleyball-Trainer selbst bestätigt Freistellung

Am Dienstag wollte SHVV-Präsident Bernd Neppeßen die Freistellung seines Trainers, der mit einer vollen Stelle als Landestrainer tätig war, zunächst mit dem Verweis auf eine "laufende Personalangelegenheit" nicht bestätigen. Am frühen Nachmittag jedoch bestätigte der Trainer selbst gegenüber KN-online die sofortige "Freistellung".

Anzeige

Eltern hatten sich in einem Brief an den SHVV gewendet

Dafür hatte sich besonders auch die Elternschaft der Nachwuchs-Volleyballer des Kieler TV in einem Brief an den SHVV eingesetzt. Am 1. November hätte der Landestrainer einen Sichtungslehrgang durchführen sollen, zu dem auch zahlreiche KTV-Jugendliche eingeladen sind.

Weitere KN+ Artikel

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.