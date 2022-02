Kiel

Die Auswirkungen von Corona haben nun auch die Zweitliga-Volleyballer des Kieler TV erreicht. Das geplante Heimspiel am Sonnabend gegen VV Humann Essen wird verlegt. Die Volleyball Bundesliga (VBL) teilte am Freitag mit: „Während der regelmäßigen Testungen sind mehrere Teammitglieder von Essen positiv auf den SARS-CoV-2-Erreger getestet worden. Gemäß den Richtlinien haben sich weitere Teammitglieder ebenfalls in Quarantäne begeben. VV Humann Essen hat daher die Verlegung des Spiels beantragt. Diesem Antrag wurde von der VBL stattgegeben.“ Ein neuer Termin für die Partie steht noch nicht fest.