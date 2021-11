Kiel

Es ist wie verhext bei den Kieler Volleyball-Adlern in diesem November: Die Ausfallliste beim Zweitligisten wird lang und länger. Inzwischen fehlt Trainer Matthes Behlen eine komplette Sechs – ausgerechnet vor dem Ostsee-Duell gegen den SV Warnemünde, gegen den der Kieler TV nach dem Pokal-Aus zum Saisonauftakt noch eine Rechnung offen hat. Doch die Kieler Zweitligisten bleiben vor dem Heimspiel am Sonnabend (20 Uhr, Hein-Dahlinger-Halle) optimistisch: Ihr breiter Unterbau bietet großes Potenzial von jungen, aber auch erfahrenen Spielern.

Mit viel Freude war Michael Sevenheck aus dem Wirtschaftsrat der Kieler Adler am vergangenen Wochenende mit zum Auswärtsspiel gereist, bot das Duell beim Moerser SC doch die Aussicht auf ein Spitzenspiel und das Wiedersehen mit alten Freunden. Denn der MSC ist die ehemalige sportliche Heimat von Sevenheck. Die Freude währte aber nicht einmal einen Satz, dann verletzte sich Peter Klaua nach einem Angriff schwer am rechten Sprunggelenk. Sevenheck begleitete Klaua bis in den Krankenwagen.

Adler Peter Klaua kommt nach Sprunggelenksverletzung wohl ohne OP aus

Der Schock saß tief, inzwischen kann der Marketing-Chef immerhin ein Stück Entwarnung geben: Es ist kein Fußbruch, und es muss keine OP vorgenommen werden: „Die MRT-Untersuchung hat einen doppelten Außenbandriss ergeben. Auch sind innenliegende Bänder bei Peter verletzt. Im ersten Schritt sind acht Wochen Ruhe verordnet, und dann fängt die Reha an.“

Angesichts dieser Verletzung ging in Moers nahezu unter, dass Jenne Hinrichsen nur mit zusammengebissenen Zähnen zu Ende spielen konnte. Er hatte sich im Spiel eine Bänderdehnung zugezogen, soll gegen Warnemünde zwar auf der Bank sitzen, wird aber wohl auf einen Einsatz verzichten. Ebenfalls nur auf der Bank sitzt Olaf Müller. Ihn plagen weiterhin Rückenbeschwerden, und er wird bis zur Weihnachtspause als Co-Trainer agieren. Mit Krücken respektive Schulter-Bandage werden Peter Klaua und Lukas Radzuweit im Publikum erwartet. Gar nicht in der Halle sind Jonathan Erdmann und Block-Riese Janosch Maas aus beruflichen und privaten Gründen.

KTV-Trainer Behlen bietet gegen SV Warnemünde 13-köpfigen Kader auf

Trainer Matthes Behlen greift daher auf das Personal der zweiten und dritten Mannschaft zurück, muss aber im Blick behalten, dass sich niemand in der Zweiten Liga festspielt. „Ole Lorenzen wird wieder im Mittelblock spielen. Bei ihm haben wir den Vorteil, dass er als U 23-Spieler ein Zweitspielrecht für die Zweite und Dritte Liga hat“, so Behlen. „Alle weiteren Spieler dürfen maximal zweimal bei uns spielen.“

Für Niklas Wantrupp könnte das Warnemünde-Spiel bereits zum zweiten Einsatz in der Zweiten Liga werden. Mit Momme Wittmüss, Daniel D’Argento und Michel Bargmann gibt es aber noch mehr Power für das Kieler Team. „Da wir mit der ersten und zweiten Mannschaft grundsätzlich das gleiche System spielen, sollte es keine Probleme geben. Wir werden einen 13-köpfigen Kader haben“, so Behlen.

Gespannt ist der Kieler Trainer, wie sich die Warnemünder präsentieren werden. Nach dem verlorenen Duell im Pokal hatte Behlen die Mecklenburger stark eingeschätzt, zuletzt kassierten sie aber eine überraschende Heimniederlage gegen Bitterfeld. „Wenn man sie ins Spiel kommen lässt, kommen sie ins Rollen. Das müssen wir verhindern. Immerhin ist Warnemünde eines der wenigen Teams, die hier in Kiel in den vergangenen Jahren punkten konnten. Die Niederlage des SV am vergangenen Wochenende war aber sehr überraschend. Das Team spielt in dieser Saison sehr wechselhaft.“