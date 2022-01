Klein Rönnau

Nun haben auch die Volleyballerinnen des SC Rönnau 74 Klarheit – wenigstens etwas ...

Der Landesverband teilte den Vereinen in einem Rundschreiben mit, dass die Punktrunde trotz der in die Höhe schnellenden Omikron-Infektionszahlen vorerst wie geplant fortgesetzt wird. „Wir werden antreten, auch wenn ein sehr mulmiges Gefühl dabei ist“, sagt SCR-Trainer Carlos Santos, dessen Verbandsliga-Mannschaft laut Plan am Sonnabend ab 15 Uhr in der Halle der Bad Segeberger Dahlmannschule auf den TSV Russee und den MTV Heide trifft.

Rica Michels von der spielleitenden Stelle des Volleyballverbandes verweist in ihrer Mitteilung darauf, dass es „unsere primäre Aufgabe ist, den Spielbetrieb im rechtlichen Rahmen so gut es geht aufrecht zu erhalten“. Die aktuelle Verordnung der Landesregierung lasse es zu, unter Einhaltung strikter Regeln Ligaspiele und Training auszuüben.

Wer nicht antritt, verliert die Punkte

Allerdings könne man jeden verstehen, der sich zur Zeit im Sportbetrieb nicht wohlfühle. Deshalb werden die Mannschaften gebeten, Verlegungswünschen des Gegners zuzustimmen und sich zeitnah auf einen Nachholtermin zu einigen. Sollte eine Mannschaft darauf bestehen, das Spiel auszutragen, der Gegner aber nicht antreten, werde die Partie mit 0:3 gegen das Team gewertet, das derzeit nicht spielen will.

„Der Verband wälzt die Verantwortung auf die Vereine ab“, sagt Santos. Er beobachtet aufmerksam die Corona-Fallzahlen. „Ich persönlich möchte das Angebot zum Training, auch und gerade für unseren Nachwuchs, so lange es geht fortführen. Wir haben eine Task Force gebildet. Vier Spielerinnen und ich bewerten die Situation jeden Tag neu“, erklärt Santos. „Am Ende muss aber jede selbst entscheiden, ob sie am Training oder Punktspiel teilnimmt.“

MTV Heide möchte Spieltag verlegen

Der MTV Heide, so Santos, habe bereits wegen einer Spielverlegung angefragt. „Wir warten aber noch ab, ob wir zustimmen“, sagt der Coach. „Derzeit gehen wir eher davon aus, am Sonnabend zu spielen. Und zwar unter 2G-plus-Bedingungen, egal ob geboostert oder nicht.“

Dass Omikron immer mitspielt, ist Santos klar: „Du hoffst, es geht gut. Gleichzeitig weißt du aber, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich die erste infizierte Spielerin meldet. Es ist für alle eine sehr schwierige Situation.“