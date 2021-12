Volleyballer der KTV Adler unterliegen FC Schüttorf mit 0:3

Schüttorf

An einem frostigen Wochenende wurden die Kieler Adler eiskalt erwischt. Erstmals in dieser Saison blieben die Zweitliga-Volleyballer des KTV ohne Satzgewinn. Zwar fiel das 0:3 beim FC Schüttorf deutlicher aus, als es das Spiel hergab. Am Ende musste die Mannschaft von Trainer Matthes Behlen aber feststellen, dass sie nach verpatztem ersten Satz in den Folge-Durchgängen in den entscheidenden Phasen nicht die nötige Durchschlagskraft hatte, um das 16:25, 28:30, 27:29 abzuwenden.

In Sachen Kampfgeist konnte Matthes Behlen seiner Mannschaft nach dem zu schnellen Verlust des ersten Satzes nichts vorwerfen. Doch ein paar Missverständnisse und einige Eigenfehler zu viel sowie einige Punktchancen und etwas Spielglück zu wenig sorgten dafür, dass die Kieler nach 82 Spielminuten mit leeren Händen dastanden. „0:3 klingt nach Höchststrafe. Das war es aufgrund der knappen Satzresultate zwar nicht, aber wir haben eben auch nie den nötigen Zugriff auf das Spiel gehabt“, so Behlen.

KTV Adler beim FC Schüttorf andauernd unter Druck

Besonders ärgerlich war der Verlust des zweiten Satzes. Vier Satzbälle hatten sich die Kieler erarbeitet. Doch alle platzten durch Missverständnisse, Abspracheprobleme und Annahmefehler. „Wir haben zu viele Chancen liegengelassen, haben immer unter Druck gestanden. Im Gegenzug muss man anerkennen, dass Schüttorf seine beste Saisonleistung abgerufen hat“, so Behlen. Den gegnerischen Zuspieler Daniel Gorski kürte er zum MVP auf Schüttorfer Seite. Gorski verstand es sowohl den Ex-Kieler Bennet Poniewaz und Philip Schumacher auf Außen als auch den Kanadier Cameron Branch auf Diagonal perfekt in Szene zu setzen.

KTV Adler: Behlen, Behr, Bürger, Gennermann, Hanke, Hinrichsen, Jürgensen, Lorenzen, Sievers. Tanner, Wittmüss