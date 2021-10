Von Alba Berlin zum BBC Rendsburg: Vincent Dubbeldam macht Karriere-Pause

Rendsburg

Neue Sichtweise, alter Verein: Vincent Dubbeldam hat auf seinem Karriere-Weg im Sommer einen Abzweiger gewählt. Nach zwei Jahren im Nachwuchskader des zehnmaligen deutschen Basketball-Meisters Alba Berlin ist der 18-Jährige zu seinem ehemaligen Verein BBC Rendsburg zurückgekehrt, ist wieder eingetaucht in ein Leben aus Sport, Musik und Freizeit statt Fulltime-Basketball.

Vincent Dubbeldam dachte an nichts anderes als Basketball

Im Team der Twisters setzt Vincent Dubbeldam nun in der Regionalliga seine Fertigkeiten ein, die er sich bei Alba erarbeitet hat. „Ich bin in den vergangenen zwei Jahren in allen Bereichen gewachsen: technisch, taktisch, physisch. Ich habe intensiv trainiert, hatte gute Coaches und gute Mitspieler“, sagt der Gymnasiast. In Berlin lebte er in einem steten Wechsel aus Schule, Training, Spiel: Gemeinsam mit vier Mitspielern und einem Betreuer hatte er eine WG bezogen. Neben dem täglichen Krafttraining vor der Schule ging es fünfmal die Woche zum Mannschaftstraining in die Halle, dreimal zum individuellen Coaching. An den Wochenenden standen in der Jugend- bzw. Nachwuchsbundesliga und in der Zweiten Regionalliga zwei Spiele an.

„In diesem Rhythmus habe ich an gar nichts anderes gedacht als Basketball“, berichtet der Nordfriese, der seine Worte mit viel Bedacht wählt: „Erst in der vergangenen Corona-Pause ab März, als wir etwas mehr Zeit hatten, habe ich den Leistungsdruck wahrgenommen.“ Bis zum Sommer habe er ein neues Bewusstsein entwickelt, gespürt, dass ihm das Musikmachen, die Zeit mit Freunden fehlten. In den Sommerferien hat er den Trainern dann den Entschluss mitgeteilt, die Hauptstadt zu verlassen und die Option auf eine schnelle Basketballkarriere ruhen zu lassen.

Gespräch mit Sportpsychologin half Dubbeldam bei seiner Entscheidung

Alba Berlin sei von seiner Entscheidung überrascht gewesen, berichtet Dubbeldam. Der Haupstadt-Klub hatte auch versucht, ihn zu halten, ihm noch eine Rückkehr-Option eingeräumt. Doch nach einem Gespräch mit einer Sportpsychologin, in dem seine Beweggründe noch einmal durchgespielt wurden, stand die Rückkehr nach Schleswig-Holstein zur neuen Saison fest.

Jetzt geht Dubbeldam wieder in Niebüll zur Schule, wohnt in Breklum bei seinen Eltern. Hier begann vor sieben Jahren auch sein steiler Aufstieg im Basketball. Nachdem er zunächst Tennis gespielt hatte, trat er mit elf Jahren der Basketball-Sparte des TSV Husum bei. Nach kurzer Zeit spielte der hochgewachsene Junge in der U 14-Landesauswahl und wurde vom BBC Rendsburg für das Team der Jugendbundesliga angeheuert. Darüber wurden die Berliner auf ihn aufmerksam und schickten ihm eine Email-Anfrage für eine Verpflichtung bei Alba. Nach einer einwöchigen Testphase entschied sich der damals 15-Jährige für den Gang nach Berlin.

Vincent Dubbeldam bereut nicht den Cut in der Karriere

Schon zu dem Zeitpunkt hatte er mit über zwei Metern Körpergröße ein Basketball-Gardemaß. Inzwischen ist er 2,05 Meter groß, hat an Kraft zugelegt. Doch auch mit dem Blick zurück, mit dem Abstand von ein paar Monaten, bereut er den vorläufigen Cut in der Karriere nicht: „Ich fühle mich wohl. Ich hätte schon erwartet, dass ich etwas Wehmut spüren würde. Das ist aber nicht der Fall. Meine Eltern stehen hinter mir – das hätten sie aber auch getan, wenn ich in Berlin geblieben wäre“, sagt der Twisters-Neuzugang, der im Rendsburger Team als Power Forward oder Center eine zentrale Angriffsposition mit viel Reboundarbeit bekleidet.

In den kommenden eineinhalb Jahren plant er fest mit den Twisters. Dann will er am FPS Niebüll sein Abitur bauen und schauen, wo sich Sport und Studium am besten kombinieren lassen. „Jetzt geht es aber erst einmal darum, möglichst schnell den Klassenerhalt zu sichern. Wir haben eine gute Mannschaft; von den erfahrenen Mitspielern kann ich noch viel lernen.“ Die nächste Aufgabe ist allerdings nicht einfach: Am Sonnabend (19:30 Uhr) steht das schwere Spiel bei den Aschersleben Tigers auf dem Plan.