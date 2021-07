Plön

Wenn Männer es mit Waffen in die Tagesschau schaffen, dann handelt es sich dabei fast immer um Krieger oder Kriminelle. Am 25. Juli 1996 jedoch widmete das Nachrichten-Heiligtum der ARD fast eine Minute dem friedlichen Schützen Christian Klees. Aus gutem Grund: Am sechsten Tag der Olympischen Spiele von Atlanta hatte der Eutiner die erste Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen und die aufkommenden Versager-Diskussionen schlagartig beendet.

Schon im Vorkampf stellt Klees einen Weltrekord auf

Klees hatte im Vorkampf des Kleinkaliber-Liegendschießens mit 60 Schüssen 600 Ringe erzielt – Weltrekord. Im Finale galt es für den 28-Jährigen, seine Spitzenposition mit zehn Schüssen zu verteidigen. Kopfhörer schotteten ihn völlig ab, nichts sollte die Konzentration stören. Dass seine Frau Dorit, seine Schwester Michaela, Eltern und Schwiegereltern auf der Tribüne immer nervöser wurden, registrierte er nicht. Er befand sich im Tunnel, an dessen Ende in 50 Metern Entfernung das 1,4 Zentimeter kleine Zentrum der Zielscheibe ihm wie ein großer Lichtblick erschienen sein muss.

Nachdem er auch mit seinem letzten Schuss einen Volltreffer gelandet hat, zeigen die Fernsehbilder einen etwas entrückten jungen Mann, der wie in Trance sein Gewehr zur Seite legt: „Ich war völlig auf meinen Wettkampf fixiert und brauchte eine Weile, um zu realisieren, was passiert war.“

Die Eltern waren dank eines Lottogewinns in den USA

Weitaus schneller hatte ARD-Moderator Waldemar Hartmann das Geschehen am Schießstand erfasst. „Was haben wir gewartet auf die erste Goldmedaille, ich habe schon gedacht, ich würde unsere Nationalhymne gar mehr nicht hören,“ atmete der Mann mit dem damals noch schwarzen Schnäuzer durch. Für Christian Klees begann in diesem Moment der Medien-Marathon.

Vor der Siegerehrung umarmte er kurz seine Eltern, die nur wegen eines unverhofften Lottogewinns in die USA hatten fliegen können, und ließ sich zu Gerhard Delling ins ARD-Studio nach Atlanta chauffieren. Da hatte Dagmar Berghoff in der Tagesschau schon längst einem Millionen-Publikum den Goldschützen aus Schleswig-Holstein präsentiert.

Die Goldmedaille als Türöffner für ein neues Leben?

Klees, der Verwaltungsangestellte, der seinen Job beim Kreisjugendamt Ende 1994 gekündigt hatte, um sich als Profi auf Olympia vorzubereiten, begann am 25. Juli vor 25 Jahren davon zu träumen, dass dieser Triumph der Startschuss für einen neuen Lebensabschnitt sein könnte. Mit Sponsoren, die ihm den Weg zu den Spielen in Sydney und darüber hinaus ebnen: „Ich hatte damals vor, vielleicht bis Peking 2008 auf höchstem Niveau zu schießen.“

Es lief auch gut an. Bis Jahresende schrieb er sich bei rund 30 Autogrammauftritten (Stundenlohn 1000 D-Mark) die Finger wund, gut 15 000 Autogrammkarten verschickte er eigenhändig. Bundespräsident Roman Herzog verlieh ihm das Silberne Lorbeerblatt („Ein ganz besonderer Moment“), und am 8. Dezember 1996 saß er bei „Wetten, dass“ auf dem Sofa neben Thomas Gottschalk, Michail Gorbatschow und Arnold Schwarzenegger („Beide waren leider aber vor der After-Show-Party schon wieder weg“).

Klees verpasst Olympia 2000 – und beendet seine Karriere

Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich bereits ab, dass sich der Goldjunge von Atlanta keine goldene Nase verdienen würde. „Ehrlich gesagt, hatte ich das auch nicht wirklich erwartet. Bei einem Schützen stehen keine Sponsoren Schlange“, sagt er heute völlig ohne Groll. Immerhin reichten die Einnahmen und die Einkünfte aus seiner Schießsportschule, um ein Reihenendhaus teilweise zu finanzieren und für die folgenden Jahre als Profi.

Doch 2000 bei der zweiten Olympia-Qualifikation war er krank und verpasste die Fahrkarte nach Sydney. 2001 beendete er seine Karriere und kehrte in den Öffentlichen Dienst zurück. Acht Jahre verstrichen mit Kicken bei den Alten Herren in Bosau, ein Gewehr nahm er nicht mehr in die Hand. Erst 2019 startete er bei der Senioren-WM in Obersuhl und gewann Bronze.

25 Jahre nach Atlanta wirkt der 53-Jährige mit sich und der Welt zufrieden, trotz der Diabetes-Erkrankung, von der seine Ärzte sagen, Ursache seien die stressigen Monate Ende 1996. Er wohnt in Plön, ist Kassenleiter der Gemeinde Malente und freut sich auf die Spiele in Tokio („Da wird der Fernseher lange laufen“). Öffentliche Auftritte meidet er: „Das brauche ich nicht mehr.“

Ex-Sportschütze Christian Klees 25 Jahre nach seiner Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Atlanta. Quelle: Gerhard Müller

Die Goldmedaille, die ihm vor einem Vierteljahrhundert um den Hals gehängt wurde, trägt er längst in seinem Herzen. Er nimmt sie nur selten in die Hand, sie müsste mal wieder geputzt werden. Sie habe ihm, sagt er, Selbstvertrauen fürs Leben gegeben. Und jedes Jahr am 25. Juli schaut er sich mit seinen drei Söhnen aus zwei früheren Ehen die Video-Zusammenschnitte aus dem Sommer 1996 an. „Mann, war ich da noch jung“, stellt er dann fest. Genau wie Waldemar Hartmann und Dagmar Berghoff.