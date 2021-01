Am Dienstag hob der Tross des Deutschen Handballbundes (DHB) per Charterflieger in Düsseldorf ab in Richtung Kairo. Die Mission: die XXL-Endrunde der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten mit erstmals 32 Mannschaften (13.-31. Januar). Das Ziel lautet: Viertelfinale.