Elgin

Die Kieler Handballerin Sophie Fasold konnte sich ihren WM-Traum nicht erfüllen. Die Torhüterin der US-Nationalmannschaft verlor mit ihrem Team beim Qualifikationsturnier des Handballverbands Nordamerikas und der Karibik alle drei Gruppenspiele gegen die Teams aus Mexiko, Grönland und Puerto Rico. Auch das Spiel um Platz drei verloren die US-Amerikanerinnen in Elgin/Illinois deutlich mit 14:28 gegen Mexiko.

Lesen Sie auch Ein Leben mit dem Handball: Kielerin Sophie Fasold ist US-Nationaltorhüterin

„Wir hatten eine neue und junge Mannschaft zusammengestellt, haben uns zum Teil vorher noch gar nicht gekannt“, berichtet Fasold. „Es gab nur eine Gruppe von vier bis fünf Spielerinnen, die in den vergangenen Jahren immer mit dabei waren. Für mich war das eine neue Erfahrung, mehr Verantwortung übernehmen zu müssen“, nimmt sie auch Positives von der Länderspielreise mit.

Einen Titel konnte die Kielerin trotz der vier Niederlagen dennoch holen: Sophie Fasold wurde als beste Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.

Sophie Fasold: US-Nationaltorhüterin beim TSV Nord Harrislee

Sophie Fasold lebt und arbeitet seit acht Jahren in Kiel. 2009 debütierte die heute 27 Jahre alte Deutsch-Amerikanerin für die Junioren-Auswahl der USA, kommt mittlerweile auf 89 Länderspieleinsätze. In Deutschland steht sie beim Handball-Zweitligisten TSV Nord Harrislee im Tor. Bevor sie nach der WM-Quali aus den USA zurück nach Deutschland fliegt, verbringt sie noch einige Tage bei ihrer Familie in Chicago.