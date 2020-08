Bordesholm

Welchen Reiz übt die Aufgabe in Wattenbek auf Mannhard Bech aus?

Mannhard Bech: Zunächst bin ich dem Team als Vater der Spielerinnen Maxi und Mette Bech verbunden. Ich habe quasi Starthilfe gegeben, indem ich dem Team Wege aufgezeigt habe, wie es sich gegen das drohende Aus wehren kann. Die Tür aufstoßen mussten die Spielerinnen dann allein und nicht ich. Das war die Bedingung für mein Engagement. Sie haben Klinken in Wattenbek geputzt, mit Sponsoren gesprochen und eine erfolgreiche Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Ich konnte nur Impulse geben.

Schweißt der gemeinsame Kampf für die Rettung des TSV Wattenbek das Team noch enger zusammen?

Stolz ist ein wesentlicher Faktor auf dem Weg zum Erfolg. Die Mädchen können stolz darauf sein, was sie geleistet haben, um weiterhin Dritte Liga zu spielen. Am Ende zählt aber nur die Leistung in der Halle. Zur Identifikation mit dem Verein und den gemeinsamen Zielen hat es definitiv beigetragen.

Was fordern Sie nun von Ihren Spielerinnen für den sportlichen Erfolg ein?

Man darf sich nicht auf dem Geleisteten ausruhen. Es ist ein Irrglaube, dass jetzt alles von selbst läuft. Ich bin sicher nicht der Wunschtrainer des TSV Wattenbek, dessen bin ich mir bewusst, aber das Team wollte gerne mit mir zusammenarbeiten. Jetzt müssen die Spielerinnen ihre Zusage einhalten, bei der Trainingsbeteiligung zuzulegen.

Wo sehen Sie Steigerungspotenzial?

Zunächst einmal ist hier in den vergangenen Jahren nicht alles schlecht gewesen, aber an einigen Stellschrauben muss man immer mal drehen. Sportlich gesehen müssen wir flexibler werden. Dafür bedarf es einer verbesserten Athletik. Mein Spielstil basiert auf Tempo. Zudem haben wir in der Spielsteuerung deutlich Luft nach oben. Es gilt, nicht kopflos zu werden. Technische Fehler, die durch Sorglosigkeit entstehen, müssen minimiert werden.

Wie sieht die Vorbereitung auf die Drittligasaison, die Mitte Oktober starten soll, aus?

Aktuell trainieren wir noch in kleineren Gruppen. Sieben Wochen vor dem Start steigen wir in eine Vorbereitung wie zu Nicht-Corona-Zeiten ein.

Gibt es schon Ziele? Wohin soll die Reise des TSV Wattenbek mittelfristig gehen?

Wir wollen so schnell wie möglich viele Punkte sammeln, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Wir befinden uns in einem kontinuierlichen Umbruch. Die jüngeren Spielerinnen sollen ihre Spielanteile vergrößern, um somit die erfahrenen mehr und mehr zu entlasten. Die Verantwortung darf nicht nur auf wenigen Schultern ruhen. Alle sollen sich entwickeln.

Sie haben zunächst für eine Saison beim TSV Wattenbek zugesagt. Wollen Sie den Peitschen nur als Starthilfekabel dienen oder können Sie sich ein längerfristiges Engagement als Chefcoach vorstellen?

Aus der Corona-Zeit kann man viel mitnehmen, um mittelfristig etwas zu erreichen. Wattenbek hat das Potenzial, langfristig höhere Ziel anzugreifen. Dennoch muss man im Sport Situationen immer wieder neu bewerten. Den jetzt eingeschlagenen Weg will ich mitbegleiten. Zu gegebener Zeit setzt man sich dann wieder zusammen und analysiert.

