Handballerinnen hoffen auf Trainer Bech

Wattenbek

Im Frauenhandball bahnt sich inmitten der Corona-Krise eine spektakuläre Wende an. War beim TSV Wattenbek noch vor drei Wochen wegen der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheit und einer erfolglosen Trainersuche Drittliga-Handball in der kommenden Saison undenkbar, so bahnt sich nun eine Wende an. Die Spielerinnen sammeln gemeinsam Geld für eine Fortsetzung des Wattenbeker Weges in Liga drei. Mannhard Bech will die Mannschaft coachen.

"Optimistisch, dass es weitergehen könnte"

„Man kann mittlerweile verhalten optimistisch sein, dass es weitergehen könnte“, erklärt Eike Rix, Vorstandsmitglied des Fördervereins der Wattenbeker Handballfrauen, und freut sich über das „nicht alltägliche, aber begrüßenswerte Engagement der Spielerinnen“. Rix war Mitte April einer der Überbringer der Nachricht, dass man in Wattenbek künftig aus wirtschaftlichen Gründen auf Drittliga-Handball verzichten müsse.

Ein Paukenschlag für die Peitschen. Nach zwei Tagen Schockstarre schmiedeten die Spielerinnen jedoch via Videokonferenz Pläne für eine Rettung. Der Mannschaftsrat ließ verlauten: „So soll nicht Schluss sein. Wenn wir alle mit anpacken, können wir etwas Besonderes schaffen, was uns alle künftig noch mehr zusammenschweißt.“ 17 Spielerinnen des aktuellen Kaders unterstützen ihre eigene Rettungsaktion. Die To-do-Liste: eine Crowdfunding-Aktion ins Leben rufen, die Akquise weiterer Geldgeber koordinieren, zudem musste ein neuer Trainer her.

Mannhard Bech würde eine Saison ohne Honorar coachen

Schneller als erwartet wurde der Coach gefunden. An Bord: Mannhard „Mücke“ Bech. Spielervater von Maxie und Mette Bech. Sesshaft in Bordesholm, Ex-Nationalspieler und ehemaliger Coach des TSV Altenholz und nach seiner Beurlaubung beim Männer-Drittligisten Mecklenburger Stiere im Dezember 2019 ohne neues Trainerengagement. Als Zeichen seiner persönlichen Verbundenheit zu den Peitschen bot der 52-Jährige an, die kommende Saison ohne Honorar als Coach zur Verfügung zu stehen. Bis alles unter Dach und Fach ist, will er sich nicht öffentlich äußern. Aber mit seinem Gehaltsverzicht wäre der ohnehin sehr schmale TSVW-Etat ein Stück entlastet.

Erfolgversprechend läuft auch die Crowdfunding-Aktion für den Verbleib in der Dritten Liga unter dem Titel „Lasst die Peitschen weiter knallen“, zu der Maxie Bech aufruft: „Gemeinsam mit euch kämpfen wir nun für das Überleben unserer Peitschen und den Leistungshandball in der Region. Lasst uns gemeinsam das Unmögliche möglich machen und die Erfolgsgeschichte weiterschreiben.“ Schon neun Tage vor Aktionsende sind 7900 Euro zusammengekommen. Ziel waren 7000 Euro.

Spielerinnen sammelten allein mit dem Verkauf von Retter-Karten 1480 Euro

Am Wochenende putzten die Spielerinnen unter Wahrung der Abstandsregeln in Wattenbek und Bordesholm Klinken. An den Türen wurden Retter-Karten verkauft, was weitere 1480 Euro an Spenden in die klammen Kassen spülte. „Die Spielerinnen bringen uns ein wenig in Zugzwang“, schmunzelt Rix und fügt an: „Wir müssen jetzt in den nächsten Tagen viele Gespräche führen. Aber es geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen und miteinander sprechen.“

Bis zum 15. Mai, dem Tag, an dem die Absichtserklärung zur Teilnahme an der Dritten Liga beim DHB eingereicht werden muss, müssen aber einige Baustellen beseitigt werden. Es fehlt ein Nachfolger für den zurückgetretenen Handball-Obmann Ernst-Werner Jappe. „Diese Position muss besetzt sein. Wir wollen hier nachhaltig arbeiten und keine Schnellschüsse tun. Dennoch müssen wir dem Engagement der Spielerinnen Rechnung tragen, auch wenn es ein gewisses Restrisiko birgt. Zweifel müssen beseitigt werden“, sagt Rix. Immerhin: Die Tür für Drittliga-Handball in Wattenbek steht wieder offen.

Von Jan Phillip Wottge