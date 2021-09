Henstedt-Ulzburg

Zwei Jahre lang war Tara Schumacher eine Randfigur im Spiel der Drittliga-Handballerinnen von SV Henstedt-Ulzburg. Nicht, weil es der 21-Jährigen an Talent mangelt, sondern weil sie in Münster eine Ausbildung zur Zollbeamtin absolvierte. Mittlerweile arbeitet sie als Zollinspekteurin in Hamburg, kann regelmäßig mit der Mannschaft trainieren und dreht auf dem Handballfeld auf. Beim rauschenden 31:17 zum Saisonauftakt gegen die HSG Mönkeberg/Schönkirchen gehörte Schumacher zu den herausragenden Spielerinnen. „Es war schön, mal wieder vor Zuschauern zu spielen“, sagte die Henstedt-Ulzburgerin. „Auch, dass ich drei Mal getroffen habe, war ein tolles Gefühl.“ Sonnabend ab 18 Uhr will sie gegen den SC Alstertal-Langenhorn ihre starke Form unterstreichen.

Trainer Christian Gosch hat Tara Schumacher in die Abwehrmitte beordert, mit Mannschaftsführerin Annika Jordt bildet sie den Innenblock. Sie hat die Position von Jana Grützner übernommen, die zum TSV Wattenbek gewechselt ist. „Ich sehe mich aber nicht als Ersatz für Jana“, sagte Schumacher, die viel mehr kann als nur Gegenspielerinnen auszuschalten.

Unangenehm, gegen Schumacher zu spielen

Trotz ihres Schichtdienstes versucht Schumacher, möglichst viele Trainingseinheiten mitzumachen. Wenn sie es abends nicht schafft, trifft man sie vormittags im Kraftraum an. Die Power benötigt sie für ihr Spiel. Auf dem Feld ist sie kompromisslos, schont weder ihre Gegenspielerinnen noch sich selbst. „Es ist sehr unangenehm, gegen Tara zu spielen“, sagt Gosch. „Und wenn wir den Ball erobern und es nach vorne geht, ist sie als Kreisläuferin unberechenbar.“

Seit dieser Saison hat Tara Schumacher die Mannschaftskasse übernommen, auch hier ist sie knallhart. „Es wird wirklich alles geahndet, da nehme ich mich selbstverständlich nicht raus“, betont die Finanzchefin des Teams. „Mit dem Geld wollen wir zum Saisonabschluss nach Malle.“

Meisner hat in Buchholz unterschrieben

Für Jule Meisner dürfte es die letzte Tour mit den Frogs-Ladies sein. Nach Marthe Nicolai und Marleen Kadenbach zieht es auch die Rückraumspielerin zum Erstligisten Handballluchse Buchholz 08-Rosengarten. Der Wechsel ist fix, aber per Zweitspielrecht wird die 21-Jährige in der laufenden Punktrunde weiter für den SVHU aktiv sein. „Jule wird ab sofort wöchentlich zwei zusätzliche Trainingseinheiten bei den Luchsen bestreiten“, erklärt Gosch, der es mittlerweile gewohnt ist, dass der SVHU als Ausbildungsverein für Talente das Sprungbrett zur Bundesliga ist.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Blick auf den kommenden Gegner sagt Gosch: „Alstertal ist für mich sehr schwer einzuschätzen. Einige Routiniers haben gerade aufgehört, im Kader sind jetzt viele junge und gut ausgebildete Spielerinnen. Aber wir wollen eine Topleistung abrufen und die nächsten beiden Pluspunkte.“