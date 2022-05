Wie sich die Kiel Baltic Hurricanes vor Verletzungen schützen

Kiel

Schnell die Sporttasche gepackt und auf zum Training? Ganz so einfach geht das bei den American Footballern nicht. Wer Handschuhe, Mundschutz, Pads oder gar den Helm vergisst, ist in dieser Sportart aufgeschmissen. Spätestens zum Saisonstart am 21. Mai müssen die Routinen bei den Kiel Baltic Hurricanes sitzen. Team-Captain Jan-Niklas Makoben zeigt den üblichen Pack-Trick der Footballer und erklärt ihre Ausrüstung.

Das Football-Männchen: So nennen die Spieler die Anordnung ihrer mindestens neunteiligen Ausrüstung in Körperform auf dem Boden vor dem Einpacken. So lässt sich am besten überblicken, ob das Equipment von Kopf bis Fuß komplett ist.

Die Schuhe: Haben zwar wie beim Fußball Stollen, Schraubstollen sind aber nicht erlaubt. Die der Footballer sind in der Länge genormt und aus Kunststoff – zu groß wäre sonst die Verletzungsgefahr. Carbon im Schuh sorgt für die nötige Stabilität.

Die Pad-Hose: Alle exponierten Körperteile, zum Beispiel die Knie, werden mit so genannten Pads geschützt. Sie werden entweder in dafür vorgesehenen Taschen eingelegt oder wie in der Pad-Hose direkt vernäht. „Das ist Pflicht, um den Körper zu schützen“, erklärt Makoben. Über die Pad-Hose ziehen die Spieler im Wettkampf die Uniform-Hose in den Vereinsfarben.

Besonders der Kopf muss beim Football geschützt werden

Handschuhe: Die Ausfertigung der Handschuhe unterscheidet sich bei den Footballern je nach Position. Makoben als Linebacker trägt dickere als die Offensiv-Spieler, die beim Werfen und Fangen mehr Feingefühl in den Fingern brauchen. Die Handschuhe schützen bei Schlägen auf die Hände, helfen durch ihre Beschichtung aber auch, den Ball festzuhalten.

Trikot: Im Training trägt Makoben ein weiteres Jersey als im Spiel. Die unbequemere enge Passform im Wettkampf soll dem Gegner weniger Angriffsfläche zum Festhalten geben.

Shoulder Pad: Die Brust-Partie bis kurz über dem Bauch wird von einem Panzer aus Hartplastik und polsterndem Schaumstoff geschützt. „Das Shoulder Pad schützt die Hauptangriffspunkte beim Tackle“, sagt Makoben. Auch hier variiert die Machart je nach Position. Quarterbacks tragen zusätzlichen Rippenschutz, manche Spieler setzen zudem auf einen Nackenschutz, um eine Überstreckung zu verhindern.

Mundschutz: Der individuell anpassbare Mundschutz soll den Aufprall von Ober- auf Unterkiefer dämpfen und damit vor Gehirnerschütterungen schützen. Auch er ist im Spiel Pflicht. „Ohne würde ich mich sehr unwohl fühlen“, sagt Makoben.

Helm:„Das Herzstück der Ausrüstung“, findet der Linebacker. Dazu gehört auch der Gesichtsschutz. Das Gitter aus Metall oder Kunststoff ist bei den Linemen für den bestmöglichen Schutz engmaschiger als bei Quarterbacks oder Receivern, die auf möglichst gute Sicht angewiesen sind. Sobald ein Spieler in den Gesichtsschutz greift, gibt es eine Strafe. „Da kommen tatsächlich erstaunlich oft Hände durch – ich hatte schon den ein oder anderen Finger im Auge“, erzählt Makoben. Im Eifer des Football-Gefechts ist absoluter Schutz eben unmöglich.

Auch die Muskeln sind ein Schutzpanzer

Deshalb setzt der 22-Jährige, der vor fünf Jahren aufgrund seiner Begeisterung für die amerikanische Profi-Liga NFL zum Trendsport Football kam, neben seinem Equipment vor allem auf konsequentes Krafttraining. „Die Muskeln sind der erste Schutzpanzer“, sagt der Linebacker und betont: „Statistisch passieren beim Football nicht mehr Verletzungen als zum Beispiel beim Fußball.“

Baltic Hurricanes starten in Braunschweig in die Saison Mit einem Auswärtsspiel bei Rekordmeister New Yorker Lions in Braunschweig starten die Kiel Baltic Hurricanes am Sonnabend (15 Uhr, Livestream auf Sportdeutschland.tv) in die German Football League 2022. Im dritten Jahr des Neuaufbaus nach der Insolvenz der ehemaligen Vermarktungsgesellschaft peilt das Team von Chefcoach Timo Zorn erstmals seit 2017 wieder die Play-offs an. Das erste Heimspiel im Kilia-Stadion steigt am 4. Juni (16 Uhr) gegen die Potsdam Royals. Alle Infos zum Kartenverkauf unter www.baltic-hurricanes.de/gameday/tickets

Und auch wenn die Ausrüstung (Kostenpunkt je nach Alter und Ausfertigung zwischen 200 und 700 Euro, Anfänger bekommen zunächst eine Leihausrüstung vom Verein) etwas unhandlich ist, liebt der 22-Jährige gerade das Körperliche an seinem Sport. „Mir macht es Spaß, Leute gegen ihren Willen zu bewegen und meine Kraft einzusetzen“, sagt er und lacht.