Brokstedt

Auf Nachfragen zu einer möglichen Teilnahme an einer ausländischen Speedway-Liga reagieren die Verantwortlichen beim MSC Brokstedt derzeit nur noch genervt. „Wir sind ein Klub aus (Nord-) Deutschland und genau dort gehören wir hin!“, schrieben die Wikinger schon Ende September auf ihrer Facebook-Seite. Doch die Gerüchte halten sich hartnäckig – und zwingen den MSC weiter in die Offensive.

Die Spekulationen um einen Wechsel der Wikinger knüpfen an die tatsächlich erfolgten Abgänge des MSC Wittstock und des AC Landshut. Wittstock tritt seit 2020 in der zweiten polnischen Speedway-Liga an, die Landshuter Devils waren in diesem Jahr im Nachbarland eingestiegen – und schafften als Meister direkt den Aufstieg in Liga eins. „Komischerweise wurden im Laufe diesen Jahres die Gerüchte immer lauter, dass auch wir im kommenden Jahr in der zweiten polnischen Liga starten würde,“ erklärt Michael Schubert, Vorsitzender des MSC Brokstedt.

Falscher Brokstedt-Sportdirektor offenbar in Polen unterwegs

Möglich, dass die Gerüchte auch aufgrund der familiären Beziehungen Schuberts nach Polen aufkamen. Doch der MSC stellt klar: Es gibt keinerlei Pläne zum Start im Nachbarland. Und die Wikinger ergänzen mit einem Anflug von Sarkasmus: „Dies gilt auch für den Start in einer dänischen Liga, und das obwohl unsere Teammanagerin Sabrina Harms die dänische Sprache beherrscht.“

Dennoch, die Spekulationen sind da. Sie „scheinen auf Äußerungen und Gebaren von Personen zu basieren, die sich in Polen durch so genanntes ,Insiderwissen’ auf Kosten des MSC profilieren möchten“, schreiben die Brokstedter Verantwortlichen in einer offiziellen Stellungnahme. Das führe sogar so weit, dass „sich bereits jemand in Polen als zukünftiger Sportdirektor des MSC ausgegeben haben soll, der das Ziel anstreben würde, unser Team im kommenden Jahr dort an den Start zu bringen.“

Polen ist das Speedway-Land Nummer eins, die Rennen ist Erster und Zweiter Liga werden live im Fernsehen übertragen, hier lässt sich Geld verdienen. Für Vereine wie Landshut ist ein Start im Nachbarland zudem interessant, da in der Bundesliga Pandemie-bedingt die Saison 2020 ausfiel und die abgelaufene, in der sich der MSC Brokstedt zum vierten Mal den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters sicherte, nur abgespeckt gefahren werden konnte. In Polen konnten sich die Devils, für die dort auch der Flintbeker MSC-Bundesliga-Pilot Norick Blödorn an den Start geht, im Sinne ihrer Sponsoren und unter deutlich lockerer gestalteten Corona-Einschränkungen vor Zehntausenden Fans präsentieren.

MSC Brokstedt: Start in ausländischer Liga könnte Existenz gefährden

Mit Blick auf die eigenen Sponsoren sind die „offensichtlich gezielt gestreuten Gerüchte“ um einen Brokstedt-Wechsel für den MSC „extrem kontraproduktiv“, wie der stellvertretende Vorsitzende Thomas Thode erklärt. „Sie könnten für uns wirtschaftlich schädlich werden, wenn wir hier nicht ganz klar gegensteuern. Unsere Partner werden massiv verunsichert – eine Tatsache, mit der wir so nicht leben wollen“, sagt Thode. Die Verantwortlichen der Wikinger führen derzeit viele Gespräche, um die Lage aufzuklären. „Sportlich ist unsere Zielsetzung ganz klar national ausgerichtet“, sagt Thode. „Bundesliga und Speedway-Team-Cup sowie die Speedway-Liga-Nord sind Themen, mit denen wir uns derzeit in unseren Planungen für die kommende Saison beschäftigen.“ Ein Start in einer ausländischen Liga sei für Brokstedt zudem ein so hohes finanzielles Risiko, das nach MSC-Angaben die eigene Existenz gefährden würde.

Ob die Spekulationen in naher Zukunft abreißen? „Ich hoffe, dass die Winterpause jetzt etwas mehr Ruhe bringt“, sagt Schubert. „Mich nervt diese Thematik einfach nur noch.“