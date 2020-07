Achterwehr

Vielseitigkeit als Konstante. Das Leben des am Sonntag im Alter von 80 Jahren gestorbenen Willi Holdorf ist das Leben eines sportlichen Tausendsassas zwischen Aschenbahn und Eiskanal, Handballtor und Trainerbank.

Fußballer als Knirps, als Handballer im Tor

Als Knirps geht er im Fußball für den ETSV Fortuna Glückstadt auf Torejagd. Der Sportplatz der Elbschule Glückstadt heißt heute Willi-Holdorf-Platz. Das hätte sich Grundschullehrerin Gertrud Loose nicht ausmalen können. In ihrem Klassenzimmer drückte der kleine Willi aus dem Dorf Blomesche Wildnis ab 1946 die Schulbank. „Ehrlich, von Sportbegabung war nichts zu merken. Kein Wunder, wir haben hier in der Schule keine Turnmöglichkeiten“, wird Loose später amüsiert sagen. Im Handball stellt er sich als Jugendlicher ins Tor des MTV Herzhorn. Und erst mit 19 entdeckt Holdorf die Liebe zur Leichtathletik. Besonders liebt er die kurzen Laufstrecken und den Stabhochsprung.

Holdorfs Olympiasieg 1964 in Tokio hat Geschichte geschrieben. Seine deutschen Meistertitel sind weniger bekannt: Im Zehnkampf holt er zweimal Gold (1961, 1963), aber auch 1962 über 200 Meter Hürden oder 1963 in der Halle über 400 Meter. Seine Schnelligkeit zeichnet ihn aus. Und trotzdem ist 1964 Schluss.

Goldene Manschettenknöpfe vom NOK

Holdorf ist bereits mit der Handball-Nationalspielerin Doris von Jutrzenka verheiratet und Vater des kleinen Jens, will seine Familie ernähren, sich um sein Studium kümmern. „ Jürgen Hingsen wusste doch 1984 in Los Angeles, wenn er jetzt den Diskus weit wirft, dann muss er niemals mehr arbeiten“, sagt Holdorf später. „Wir sind dagegen viel unbelasteter rangegangen.“ Für eine Exklusiv-Geschichte mit der Illustrierten „Quick“ kassiert Holdorf 7000 Dollar. Als „Prämie“ vom Nationalen Olympischen Komitee gibt’s goldene Manschettenknöpfe. Ausgesorgt geht anders.

Vielfalt als Konstante: 1966 macht Holdorf sein Examen als Diplom-Sportlehrer an der Deutschen Sporthochschule in Köln, unterrichtet – nach einem kurzen Intermezzo als Immobilienmakler – Sport am Leverkusener Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, trainiert die Leichtathleten seines Klubs TSV Bayer 04 Leverkusen, als Honorar-Bundestrainer die Sprint-Staffel und gibt für das Davis-Cup-Team um Wilhelm Bungert den Konditionstrainer. Eine besondere Beziehung hat er zu Stabhochspringer Claus Schiprowski. Der sieht Holdorf und Uwe Seeler einmal beim Fußballspielen. Und Holdorf konnte austeilen, gab Seeler taktische Anweisungen. Seeler! Da wusste Schiprowski: Das ist der richtige Trainer für mich. Zusammen holen sie 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko-City Silber. Holdorf: „Ich habe mich fast mehr gefreut als über meine Goldmedaille.“

Großmann holt Holdorf in den Zweier-Bob

Holdorfs Netzwerk wird immer verzweigter. Georg Großmann bezeichnet der Norddeutsche als „guten Bekannten“. Großmann ist Bob-Pilot, holt Holdorf nach Berchtesgaden. Holdorf sorgt als Bremser für das Tempo. „Mir war mulmig zumute, ich wollte kein zweites Mal fahren.“ Das Duo rast auf der Bahn von Königsee zu Bahnrekord. „Als die alten Bobfahrer das anzweifelten, war mein Ehrgeiz geweckt.“ Holdorf gewinnt mit Großmann den Nationencup, und genau daran erinnert sich ein Jahr später ein gewisser Horst Floth.

EM-Silber mit Horst Floth

Der hat 1968 und 1970 Olympia-Silber im Zweier-Bob gewonnen, wurde 1970 Weltmeister. 1973 wählt er Holdorfs Nummer: „Du musst kommen, mein Bremser bringt nichts mehr auf die Reihe.“ Der 1,82 Meter große Holdorf bringt noch immer 95 Kilogramm in den Eiskanal, setzt sich in den Flieger nach Turin und fährt weiter ans Matterhorn nach Cervinia. Dort springt der Vize-Europameistertitel heraus, in Lake Placid anschließend Platz vier bei den Weltmeisterschaften. Mulmig war Holdorf nicht mehr zumute. „Das hat viel Spaß gemacht.“

Abstieg mit Fortuna Köln 1974

Nicht weniger Spaß, aber weniger Erfolg beschert ihm das folgende Abenteuer. Den Fußballlehrerschein hat er zu diesem Zeitpunkt längst in der Tasche, hatte die Ausbildung als Protegé von Sepp Herberger im Studium „nebenbei“ bei Trainerlegende Hennes Weisweiler absolviert. Seit 1970 ist Holdorf Gebietsleiter bei Adidas für die Region Köln, geht auch bei der Kölner Fortuna ein und aus, die 1973 gerade in die Erste Bundesliga aufgestiegen ist. Fortunas exzentrischer Präsident Jean Löring feuert im Januar seinen Trainer Volker Kottmann, die Fortuna ist mit 13:27 Punkten Letzter. Löring kennt Holdorf aus den Vertragsgesprächen mit Adidas und will ihn als Trainer holen. Und Holdorf kann sich kaum wehren: „Beim Sportpressefest in Dortmund hat er Adidas-Chef Alf Bente so lange gelöchert, bis der nachts um 3 Uhr zu mir kam und sagte: ,Ich habe keine Lust mehr, du machst das!“

So übernimmt Holdorf am 21. Spieltag die Fortuna und liegt nach fünf Siegen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen vor dem letzten Spieltag auf einem Nichtabstiegsplatz, sorgt für einen Aufschwung. „ Willi reißt mit seiner Art alle mit“, schwärmt Präsident Löring. Dann die Ernüchterung: Am letzten Spieltag verlieren die Kölner mit 0:4 bei den Offenbacher Kickers. Zeitgleich gleicht der Wuppertaler SV in der 81. Minute beim VfB Stuttgart zum 2:2 aus und zieht aufgrund der besseren Tordifferenz an der Fortuna vorbei. Abstieg! Das Kapitel Fußballtrainer ist für Willi Holdorf geschlossen. Und wer weiß, wie sich sonst alles entwickelt hätte?

