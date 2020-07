Achterwehr

1977 wird Holdorf Bereichsleiter bei Adidas für Schleswig-Holstein. Holdorf ist zurück. Achterwehr wird seine Heimat, hinter der großen Glasfront seines Wohnzimmers liegen weite Felder. Idylle. Landleben. Hier im Restaurant „Beckmanns Gasthof“ feiern er und seine zweite Ehefrau Sabine Holdorf-Schust – zuletzt Geschäftsführerin beim THW Kiel – Hochzeit.

Willi sei einer, sagen Freunde, der immer alles in fünf Minuten regeln würde. Bei Sabine Schust, die zu der Zeit in Darmstadt beim Deutschen Leichtathletik Verband für Sponsoring und Marketing zuständig ist, dauert es dem Vernehmen nach länger. Und führt doch zu einem glücklichen Ende. Im Dezember 2002 wird geheiratet.

Dirk und Jens, die Söhne aus erster Ehe, sind zu diesem Zeitpunkt längst erwachsen. Zwei Jahre lang, von 1984 bis 1986, steht Dirk im Kader des damaligen Fußball-Amateuroberligisten Holstein Kiel, wird später Profi und Manager beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Der Fußball hat es Vater Willi auch schon immer angetan, der beispielsweise 1986 mit Gerd Hausotto Stars wie Franz Beckenbauer, Uwe Seeler oder Sepp Maier für ein Prominenten-Turnier in der Osteehalle gewinnen kann. In den Pausen lässt Humorist Günter Willumeit seine Schoten vom Stapel.

Gründungsgesellschafter beim THW Kiel

Doch zunächst einmal tritt der ehemalige Herzhorner Jugend-Keeper auf großer Bühne bei den Handballern in Erscheinung. 1992 treffen die Zebras des THW Kiel wegweisende Entscheidungen, gliedern die Bundesliga-Mannschaft aus dem Stammverein in eine GmbH aus, legen so den Grundstein für eine beispiellose Erfolgsserie. Holdorf ist einer der fünf Gründungsgesellschafter.

Der damalige THW-Manager Uwe Schwenker erinnert sich: „ Willi hat damals erst einmal gefragt: ,Wollt Ihr nur mein Geld, oder soll ich auch arbeiten?’“ So ein Spruch war typisch für den kantigen Norddeutschen, der austeilen konnte, aber immer loyal war. „Bis zu meinem Ausscheiden haben wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Er hat mich gestützt, wo er konnte“, sagt Schwenker.

Auch in der Manipulationsaffäre 2009 hält Holdorf zu Schwenker, wechselt nach der Umstrukturierung im Verein in den Wirtschaftsausschuss. Anfang des Jahres haben sich Holdorf und Schwenker zum letzten Mal getroffen, waren gemeinsam mit ihren Frauen zum Essen im Kieler Yacht-Club. Gern erinnert sich Schwenker an die gemeinsame Zeit: „Er war immer engagiert, wir haben uns fast täglich ausgetauscht. Wenn man seine Unterstützung hatte, konnte man sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Wichtig war nur: Er wollte eingebunden werden.“

Willi Holdorf : Gründungsmitglied der Stiftung Kieler Sporthilfe

Der rote Faden: Was Holdorf macht, das macht er richtig. 1994 wird er Gründungsmitglied der Stiftung Kieler Sporthilfe, bleibt bis zu seinem Tod im Vorstand, ist sich zu nichts zu schade. 1996 sammelt er auf dem Ball des Sports im Kieler Schloss Spenden für die förderungswürdigen Sportler.

Mit seiner direkten Art wickelt er die Ballgäste und potenziellen Spender um den Finger. „Er war großartig in solchen Dingen. Und er hat immer positiv gedacht“, sagt der Sporthilfe-Vorsitzende Gerhard Müller. Das kriegen wir schon hin, lautete Holdorfs Motto. „ Willi war immer da, bei allen Sitzungen.“

Holdorfs Energie – die eines Zehnkämpfers. Als Repräsentant für Adidas gibt er bis zu den Olympischen Spielen 2012 in London stets den Gastgeber im Deutschen Haus. Als Mitglied im Nationalen Olympischen Komitee macht er sich stark für den Zusammenschluss mit dem Deutschen Sportbund 2006 zum DOSB, unterstützt als Mitglied des Bewerbungskomitees die Olympia-Bewerbung der Region Rhein-Ruhr für die Sommerspiele 2012, später auch Kiel als Segelstandort für Olympia 2024.

Mit dem TuS Felde von der Kreisklasse in die Oberliga

Noch vor seinem Engagement beim THW Kiel unterstützen Holdorf und Citti-Chef Gerhard Lütje erstmals auch den TuS Felde, gründen die „H&L Sportmarketing GmbH“. Die Freunde stehen sich nahe, und als Lütje-Filius Jan der starken Felder A-Jugend entwächst, mangelt es an einer geeigneten Herrenmannschaft. Ganz oder gar nicht. „Wir wollten irgendwann einmal in einer Klasse spielen, in der es Linienrichter gibt, damit wir uns nicht mehr über falsche Abseitsentscheidungen ärgern müssen“, sagt Holdorf damals schmunzelnd.

Der Plan geht auf. Was 1986 in den Niederungen der Kreisklasse beginnt, endet 2000 mit der Meisterschaft in der Fußball-Oberliga. Lütje und Holdorf beweisen Weitsicht. Dass die Oberligisten Holstein Kiel, TuS Felde und TSV Altenholz 2001 die Kräfte im Kieler Fußball bündeln, ist eine wegweisende Entscheidung. Willi Holdorf ist wieder einmal direkt beteiligt.

