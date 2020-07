Achterwehr

Max Lorenz, ehemaliger Fußball-Nationalspieler und deutscher Meister 1965 mit Werder Bremen, fehlen im Gespräch mit KN-online zunächst die Worte: „Ich bin völlig fertig. Diese Nachricht hätte ich lieber nie erhalten“, sagt der 80-Jährige. Im August des vergangenen Jahres haben sich die Freunde – anlässlich Lorenz’ 80. Geburtstag – zum letzten Mal getroffen. „Ich war am Montag mit meinem Sohn unterwegs, als ich die Nachricht von seinem Tod erhielt. Danach musste ich erst einmal nach Hause“, so Lorenz weiter. „ Willi war so ein gerader, ehrlicher, fleißiger Kerl. Er wird mir fehlen. Wir haben viel gemeinsam erlebt, waren gemeinsam im Urlaub. Mir fehlen die Worte.“

Holdorf, Seeler und Lorenz verband nicht nur die Arbeit für den Sportartikel-Konzern Adidas. Sie waren auch Teil der „Schneeforscher“. Seit Beginn der 1980er Jahre traf sich der exklusive (Männer-)Zirkel aus Sport- und Medienpromis jährlich zum Einläuten der Skisaison im österreichischen Obertauern. Erfinder der „Schneeforscher“ war der ehemalige Eisschnelllauf-Trainer Herbert Höfl, der Ende der 70er Jahre eine Wette mit dem damaligen Bürgermeister Obertauerns gewann. Höfl wettete, ihm würde es gelingen, jede Menge Promis in Österreichs „Schneeschüssel“ auf 1739 Metern zu lotsen.

Beckenbauer , Ribbeck , Seeler , Lorenz - die Schneeforscher

Gesagt, getan. Kaiser Franz Beckenbauer, Ex-Bundestrainer Erich Ribbeck, „Mr. Tagesschau“ Werner Zimmer, die Fußballer Uwe Seeler, Max Lorenz, Luggi Müller und eben auch Willi Holdorf kamen, bretterten über die Pisten. Die „Schneeforscher“ waren geboren, die in den kommenden Jahrzehnten nebenbei auch viel Geld für karitative Zwecke sammelten.

„Bei unserer jährlichen Sitzung schnallten wir uns zu vorgerückter Stunde die Brettln an und schlitterten ein Stiegenhaus hinunter“, erzählte Uwe Seeler einmal von einer „Abfahrt“ in der Diskothek „Taverne“, in der schon die Beatles 1965 am Rande der Dreharbeiten für ihren zweiten Kinofilm „Help“ gefeiert hatten.

Seeler : "Ich wollte das nicht für voll nehmen"

„Wir hatten so eine wunderschöne Zeit zusammen, zum Beispiel mit den ,Schneeforschern’, waren viel unterwegs, viel zusammen, waren auch gemeinsam bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko“, erinnert sich Uwe Seeler. Der 83-jährige Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft muss sich im Gespräch mit dieser Zeitung erst einmal sortieren, ringt nach Fassung: „ Willi und ich waren jahrelang befreundet und haben vor Kurzem noch gesprochen am Telefon. Da hat er schon Andeutungen zu seinem Gesundheitszustand gemacht. Ich habe das nicht für voll genommen, ich wollte das nicht für voll nehmen. Und dann ist es doch passiert. Das macht mich traurig.“

Seeler gerät ins Schwärmen: „Er war ein Sportler der allerersten Sorte. Wie lange wir befreundet waren? Bestimmt 50 Jahre, schon damals, als er noch Zehnkämpfer war. Danach haben wir gemeinsam für Adidas gearbeitet.“ Er könne, sagt die Hamburger Ikone, über Willi „so viele Anekdoten erzählen, so viel Zeit haben wir jetzt aber nicht“. Seeler hält kurz inne. Willi Holdorf und sein Talentreichtum. „Was vielleicht keiner weiß: Er war ein guter Koch. Es hat gut geschmeckt, aber die Küche sah anschließend aus wie nach einer Schlacht.“

