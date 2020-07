Kiel

Mit 24 Jahren schrieb Willi Holdorf Sportgeschichte, 1964 bei den Olympischen Spielen in Tokio. 18 Sekunden durfte er im Finale im 1500-Meter-Lauf auf seinen Konkurrenten Rein Aun aus der Sowjetunion verlieren. Zwölf Sekunden nach Aun lief der gebürtige Schleswig-Holsteiner über die Ziellinie. Das reichte für den Sieg. Sein Vorsprung betrug so immer noch sechs Sekunden.

Über den Gewinn der Goldmedaille konnte er sich aber erst später freuen. Im Ziel war Willli Holdorf mit seinen Kräften am Ende, taumelte, musste gestützt werden - Bilder für die Ewigkeit. „Dass ich ins Ziel getorkelt bin, war werbetechnisch ideal, denn das ist es, woran sich die Leute erinnern", sagte er 2014, 50 Jahre nach seinem Triumph. In Tokio feierte er seinen größten Erfolg, bei seiner ersten und einzigen Olympia-Teilnahme.

Tausendsassa und König der Athleten

Vier Jahre später war er noch einmal als Trainer bei Olympia dabei. Und wieder erfolgreich: Sein Schützling Claus Schiprowski gewann in Mexiko Silber im Stabhochsprung. Ohnehin war Willi Holdorf ein Allround-Talent.

Zur Galerie Hier sehen Sie Fotos von Willi Holdorfs Leben.

In der Jugend kickte er als Fußball-Torjäger für Fortuna Glückstadt. In den 70er Jahren wurde er Vizeeuropameister im Zweierbob. 1974 übernahm er den Trainerposten bei Fußball-Bundesligist Fortuna Köln, stieg mit seiner aber Mannschaft ab. 2011 wurde Holdorf in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. " Willi Holdorf - König der Athleten" lautet der Titel einer Biographie von Autor Karl Seeger.

Willi Holdorf großes Ziel: Olympia in Tokio erleben

Auch abseits des Sports war Willi Holdorf ein Kämpfer. 2008 erlitt er seinen zweiten Schlaganfall, kämpfte sich aber zurück. Den 80. Geburtstag im Februar 2020 feierte er mit seiner Frau Sabine Holdorf-Schust, Geschäftsführerin vom THW Kiel, und einigen Freunden auf einer Kanaren-Kreuzfahrt.

Anfang des Jahres äußerte er einen großen Traum: Olympia in Tokio 2020 erleben. Denn da würde sich der Kreis schließen. Doch durch die Ausbreitung des Coronavirus wurde der sportliche Wettbewerb auf 2021 verschoben. Seinen Traum leben kann Willi Holdorf nun nicht mehr. Er starb am Wochenende in seinem Haus in Achterwehr ( Kreis Rendsburg-Eckernförde).

