Schönberg

Vor zwei Wochen traten bei dem Schönberger die ersten Fieber-Symptome auf. Prien testete sich auf das Virus. Ergebnis: positiv. Unmittelbar vor Beginn der Windsurf-Saison in Deutschland musste der 26-Jährige eine zweiwöchige Quarantäne antreten.

Schlimmer als der sportliche Rückschlag: Zum Fieber kamen starke Gliederschmerzen hinzu, später litt Prien unter Geschmacksverlust. Mittlerweile geht es ihm besser: „Ich habe die zwei Wochen genutzt, um mich voll auszukurieren.“

Kaltstart ins wichtigste Event der Windsurf-Saison

Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt Plön und einem weiteren negativen PCR-Testergebnis darf er bereits am Ablauftag seiner Quarantäne beim Windsurf Cup auf Sylt starten. Für Prien wird es ein kompletter Kaltstart beim wichtigsten Stopp im Tourplan der Windsurfer.

Ans letzte Event auf Sylt 2019 hat Prien, der mit der Segelnummer GER-7 fährt, nur gute Erinnerungen. Damals holte er die deutschen Meistertitel in der Einzeldisziplin Racing und der Kategorie Overall. „Das war ein Mega-Event“, schwärmt der Schönberger. „Wir konnten viele Rennen fahren, es war top Wetter, und ich war sehr gut vorbereitet.“

Nico Prien: „Vielleicht bin ich nach dem ersten Schlag über den Kurs total platt“

Ganz anders in diesem Jahr. Normalerweise hätte Prien in den Tagen vor dem Event sein Material auf die Bedingungen auf der Nordsee eingestellt. „Das muss ich jetzt nach Gefühl machen.“ Auch, ob sein Körper durchhält, ist ungewiss. „Vielleicht bin ich nach dem ersten Schlag über den Kurs total platt“, sagt Prien. Doch „im Optimalfall“ könne er wieder um Titel mitfahren.

Als Favorit für den DM-Titel gilt indes Vincent Langer. Bei der Auftaktveranstaltung am vergangenen Wochenende in Sankt Peter-Ording konnte der Kieler einen Doppelsieg in den Disziplinen Racing und Slalom für sich verbuchen. Der Erfolg war in beiden Disziplinen hart umkämpft, so dass auch beim Wettkampf auf Sylt bis Sonntag Spannung erwartet wird – zu der vielleicht auch Nico Prien seinen Teil beitragen kann.